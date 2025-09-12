Huy Hoàng và Mỹ Tiên lần đầu giành HCV 10km tại giải bơi đường dài Đông Nam Á 2025

Đội tuyển bơi Việt Nam đã giành những tấm HCV đầu tiên giải bơi vô địch đường dài Đông Nam Á 2025 tại Thái Lan.

Nguyễn Huy Hoàng giành HCV giải vô địch đường dài tại Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ về từ Thái Lan cho biết tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng đã giành HCV tại giải bơi vô địch đường dài Đông Nam Á 2025 ngày thi đấu 12-9.

Huy Hoàng tham dự nội dung 10km nam cạnh tranh thành tích trước các đối thủ của Singapore, Indonesia, Thái Lan. Kết thúc thi đấu, Huy Hoàng về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 52 phút 44.66 giây giành HCV. Đây là lần đầu tiên Huy Hoàng và đội tuyển quốc gia tham dự giải vô địch đường dài Đông Nam Á. Cùng thi đấu nội dung, chúng ta có Đỗ Ngọc Vinh tuy nhiên tuyển thủ về đích hạng 5 với kết quả 2 giờ 14 phút 28.04 giây.

Hạng nhì nội dung lần này là tuyển thủ Singapore Artyom Lukasevits (2 giờ 07 phút 38.72 giây) còn hạng ba là Aflah Fadian Prawira (Indonesia, 2 giờ 10 phút 49.01 giây).

Nối tiếp kết quả này, đội tuyển bơi Việt Nam giành thêm HCV nội dung 10km nữ. Tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu đạt ngôi vô địch với thời gian 2 giờ 25 phút 05.56 giây. Giành HCB cuộc thi đấu lần này là Pimpun Choopong (Thái Lan) với kết quả 2 giờ 34 phút 55.84 giây.

Tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên là gương mặt quan trọng của đội tuyển bơi Việt Nam. Ảnh: M.TIÊN

Trong ngày đầu tiên, đội tuyển bơi Việt Nam còn thi đấu nội dung trẻ 16-17 tuổi và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân đã giành HCV cự ly 10km nữ (2 giờ 28 phút 40.11 giây). HCB là VĐV Charoensup (Thái Lan) và HCĐ là Kate Ona (Singapore).

Giải năm nay diễn ra các nội dung 5km, 10km nam, 5km, 10km nữ, tiếp sức 4x1500m nam nữ hỗn hợp (2 nam, 2 nữ). Ngày 14-9 sẽ bế mạc giải.

MINH CHIẾN