Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tự tin trước thềm giải vô địch thế giới 2025

Nguyễn Huy Hoàng sẽ dự giải bơi vô địch thế giới 2025 tới đây ở Singapore. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lấy lại cảm giác thi đấu

“Ban huấn luyện đang tích cực chuẩn bị chuyên môn cho nhóm tuyển thủ sẽ sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2025. Mỗi người đều có mục tiêu của mình và trên hết trong chu kỳ tập luyện, ban huấn luyện tạo cảm giác thi đấu cho VĐV để giữ trạng thái tốt nhất”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết.

Nguyễn Huy Hoàng đã được Hiệp hội thể thao dưới nước thế giới (FINA) trao suất dự giải bơi vô địch thế giới 2025. Nam kình ngư hàng đầu của đội tuyển bơi Việt Nam sẽ dự nội dung sở trường 1.500m tự do. Thành tích của Huy Hoàng đạt chuẩn khi FINA công nhận kết quả thi đấu mà kình ngư này có trong nội dung 1.500m tự do tại Olympic Paris (Pháp) 2024 là 15’18”63. “Tôi đang chuẩn bị chuyên môn. Hiện tại, tôi sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất về chỉ số thành tích”, Nguyễn Huy Hoàng đã chia sẻ.

Để có sự chuẩn bị tốt và giữ cảm giác thi đấu cho gương mặt chủ lực, ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam tạo điều kiện cho các kình ngư thi đấu giải vô địch trẻ quốc gia 2025 mới đây ở Đà Nẵng. Trên hồ bơi giải vô địch trẻ quốc gia 2025, cá nhân Nguyễn Huy Hoàng thi đấu một số cự ly gồm 100m tự do, 100m bướm, 200m tự do (giành HCV – 1’49”00), 200m bướm. Tuy nhiên, sở trường của Nguyễn Huy Hoàng là các đường bơi dài hơn 800m tự do, 1.500m tự thế nên các thông số trong giải vô địch trẻ quốc gia 2025 chưa nói được nhiều điều.

Tuổi 25 trưởng thành

Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào tuổi 25 sau sinh nhật ngày 10-7 mới đây. Tất cả đồng đội đang tập luyện cùng tuyển thủ này đã gởi lời chúc mừng tốt nhất cho tuổi 25 của Nguyễn Huy Hoàng. Bản thân Huy Hoàng chia sẻ rằng: “Khi thêm tuổi mới, tôi cũng có thêm các kinh nghiệm về chuyên môn. Nhưng với thể thao thi đấu bơi, mọi kết quả muốn giành được thì VĐV phải tích lũy chuyên môn và thể lực tốt nhất”.

Huy Hoàng vừa dự giải vô địch trẻ quốc gia 2025 mới đây tại Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỄN NGỌC

Trong 1 năm qua, kết từ khi khép lại tranh tài môn bơi tại Olympic Paris (Pháp) 2024, Nguyễn Huy Hoàng chưa thi đấu thêm giải đấu quốc tế nào. Chính thế, giải vô địch thế giới 2025 được xem là cuộc cọ xát quốc tế mang lại giá trị chuyên môn tích cực cho riêng Nguyễn Huy Hoàng cùng đội tuyển bơi Việt Nam. Ngay sau thi đấu tại Đà Nẵng, hiện tại Nguyễn Huy Hoàng đã trở về và đang tập chuyên môn ở thành phố Cần Thơ. Theo dõi cậu học trò qua thời gian tập huấn từ đầu năm 2025, chuyên gia Gustavo Piza của đội tuyển bơi Việt Nam từng đánh giá rằng nam kình ngư có giá trị chuyên môn riêng và đủ khả năng vượt ngưỡng bản thân khi vào chu kỳ thi đấu tập trung.

Nguyễn Huy Hoàng bắt đầu đạt chuẩn dự giải bơi vô địch thế giới vào năm 2019. Trong giải đấu năm nay tổ chức ở Hungary, nam tuyển thủ có hạng 14 nội dung 1.500m tự do (15’02”35). Năm 2022, Huy Hoàng tiếp tục vượt chuẩn để dự giải vô địch thế giới và đứng hạng 16 cự ly 1.500m tự do (15’15”06). Tại giải bơi vô địch thế giới 2024, Nguyễn Huy Hoàng thi đấu cự ly 1.500m tự do và kết thúc vị trí 22 chung cuộc (15’22”86).

Qua mỗi lần dự vô địch thế giới, thành tích của Nguyễn Huy Hoàng đều thay đổi. Bản thân nam tuyển thủ cho biết giải vô địch thế giới là cuộc cạnh tranh quyết liệt và là dịp tích lũy kinh nghiệm có giá trị. Ở tuổi 25, Nguyễn Huy Hoàng bước vào giai đoạn ổn định chuyên môn nhưng cũng có sự thận trọng của riêng mình.

Theo lịch, Cục TDTT Việt Nam cử Nguyễn Huy Hoàng cùng một số tuyển thủ bơi dự giải vô địch thế giới 2025 ở Singapore vào ngày 24-7 tới đây.

FINA công bố chuẩn A nội dung 1.500m tự do nam đối với giải vô địch thế giới 2025 là 15’01”89 còn chuẩn B là 15’33”46. Ngày 29-6 đã là ngày cuối xét thành tích, trao suất chính thức cho VĐV dự giải vô địch thế giới 2025.

MINH CHIẾN