Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện sẽ tham dự giải TDDC vô địch thế giới 2025

Tuyển thủ hàng đầu của đội tuyển TDDC Việt Nam là Đặng Ngọc Xuân Thiện sẽ tham gia tranh tài giải vô địch thế giới 2025 ở Indonesia.

Đặng Ngọc Xuân Thiện là thành viên tham dự giải vô địch thế giới 2025 ở Indonesia sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam đã hoàn tất đăng ký đội hình tham dự giải vô địch thế giới 2025. Các tuyển thủ sẽ nỗ lực tranh tài tại giải”, phụ trách bộ môn thể dục (Cục TDTT Việt Nam) – ông Bùi Trung Thiện trao đổi.

Chúng ta cử 6 tuyển thủ tham dự giải vô địch thế giới năm nay gồm Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đỗ Nam Anh, Đinh Phương Thành (nam) và Nguyễn Thị Quỳnh Như, Lê Thị Thanh Phượng (nữ). Đây là các tuyển thủ có trình độ cao, thể hiện được năng lực ở các giải đấu trong nước thời gian qua.

Năm nay, Đặng Ngọc Xuân Thiện từng giành HCĐ nội dung ngựa vòng tại giải vô địch châu Á 2025 trong khi Nguyễn Thị Quỳnh Như có HCB nội dung nhảy chống nữ ở giải trên. Hiện tại, Đặng Ngọc Xuân Thiện là 1 trong những gương mặt hàng đầu của đội tuyển TDDC Việt Nam.

Giải vô địch thế giới 2025 tổ chức từ ngày 19-10 tới 25-10. Sau giải vô địch quốc gia, các tuyển thủ đã trở lại tập huấn với chương trình chuyên môn tập trung để sẵn sàng thi đấu vô địch thế giới. Năm nay, kết quả của giải vô địch thế giới 2025 chưa tính điểm để tranh suất vòng loại Olympic 2028. Tuy nhiên, VĐV Việt Nam thi đấu để tích lũy thêm chuyên môn và hướng tới đạt kết quả cao nhất trước khi góp mặt SEA Games 33-2025 và ASIAD 20 năm 2026.

Đội tuyển TDDC Việt Nam từng giành 1 HCĐ tại giải thế giới năm 2011 do công của Phan Thị Hà Thanh (nội dung nhảy chống nữ).

MINH CHIẾN