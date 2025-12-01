Anthony Joshua để thua Jake Paul sẽ là dấu chấm hết cho quyền Anh chuyên nghiệp

Ông bầu Eddie Hearn không thể tưởng tượng được viễn cảnh Anthony Joshua thua Jake Paul. Người quản lý của võ sĩ quyền Anh cựu vô địch thế giới hạng cân nặng người Anh dự đoán là “thân chủ của ông” sẽ hạ gục YouTuber thích thượng đài trong tối đa 2 hiệp đấu.

Jake quá nhỏ bé so với AJ

Paul “em” - Kẻ thách thức cả làng quyền Anh chuyên nghiệp xưa cũ sẽ đối đầu với lại AJ tại sàn đài Kaseya Arena Center (Miami - Florida, có sức chứa 19.600 chỗ ngồi) vào ngày 19-12-2025 tới đây trong trận đấu quyền đang gây sự chấn động cả thế giới.

Trận đấu là “phiên bản nâng cấp khó tin - và tàn khốc” hơn hẳn cả trận Jake Paul vs Gervonta Davis đã bị hủy bỏ trước đây, vì sự chênh lệch về hạng cân và tính chất so găng (một trận là giao hữu - biểu diễn, còn trận này là chuyên nghiệp thật).

So với “Tank” chỉ cao 1 mét 65 nặng khoảng 61 kg, AJ là “Gã khổng lồ thật sự” khi mặt đối mặt Paul “em” (cao 1 mét 85, nặng 103 kg - trong trận đối đầu Mike “thép” Tyson). AJ cao 1 mét 98 và nặng 116 kg - trông giống như là một cây đại thụ vậy.

Jake đã từng là một YouTuber, người nổi tiếng trên mạng xã hội. Dù hiện được “ăn - tập - thượng đài” như là chuyên nghiệp, anh vẫn có khoảng cách rất lớn so với AJ, dù không ở trạng thái đỉnh phong nhưng mà vẫn tập tành rất thường xuyên.

Vậy nên, trận đấu giữa anh này và AJ đang gây tranh cãi dữ dội, nó phá hỏng mọi thứ chuẩn mực thông thường của quyền Anh chuyên nghiệp, ở thời điểm mà “Ông bầu mới nổi” Turki Alalshikh gây thêm náo loạn khi đã gia nhập cuộc chơi.

Hãy nghe nhận xét của Hearn, người từng thao túng một phần đế chế đánh quyền chuyên nghiệp, cho đến khi Alalshikh xuất hiện: “Jake nằm trong tốp 50 thế giới hạng cân bán nặng! Giờ đây, cậu ấy là một võ sĩ hạng bán nặng chính hiệu”.

“Tôi chỉ không nghĩ cậu ấy đạt đẳng cấp thế giới, và tôi cũng không nghĩ có võ sĩ hạng bán nặng nào không phải đẳng cấp thế giới có thể bước lên hạng cân nặng - và đánh bại Anthony Joshua”, Hearn nhận định rõ về trận đấu “nghịch kèo”.

“Có lẽ tôi sai. Nếu tôi sai, tôi nghĩ thời của tôi đã hết. Không chỉ tôi và AJ giải nghệ, tôi nghĩ tất cả chúng ta cũng nên giải nghệ. Vậy nên, AJ, gánh nặng của quyền Anh chuyên nghiệp đang đè lên đôi vai của anh đó, anh bạn à!”, Hearn chia sẻ.

Hearn đương nhiên kỳ vọng Joshua sẽ hạ gục Paul nhanh chóng. Ông nói với Sky Sports: “Tôi thực sự tin rằng đây sẽ là một cuộc chiến hủy diệt trực tiếp. Đây là một trận đấu thực sự. Đây là một trận đấu được phê duyệt”

“Việc có bất kỳ thỏa thuận nào về cách trận đấu sẽ diễn ra - là hoàn toàn bất hợp pháp. Công bằng với Jake Paul. Cậu ấy đăng ký một trận đấu thực sự. Và chỉ chưa đầy 1 phút sau trận đấu, cậu ấy phải tự hỏi là: “Mình đã làm gì ở đây vậy?”. Và quan trọng hơn: “Mình sẽ làm gì đây?”.

"Jake Paul hoàn toàn không hề có đường thoát ở trong trận chiến này... Bạn sẽ nhanh chóng hiểu được trò chơi này là gì. Và nó sẽ không hề dễ chịu chút nào”, Hearn đưa ra lời răn đe khủng khiếp nhất từ trước đối nay, vì đối thủ lần này đã khác.

Nhưng ngoài khoản tiền khổng lồ, đâu sẽ là thành công khi AJ dấn thân vào một trận đấu kiểu như thế này? Liệu anh có muốn loại bỏ Jake ngay trong 2 hiệp đầu, hiệp đầu tiên, hay là ngay phút đầu tiên không? Hay muốn kéo dài một đôi chút?

“AJ, anh ấy không có hứng thú với việc ở lại. Anh ấy không có khả năng làm điều đó”, Hearn tiết lộ, “Anh ấy không thể làm vậy bởi vì ngay khi anh ấy ngửi thấy mùi yếu đuối, ngay khi anh ấy ngửi thấy mùi máu, anh ấy mở khóa ngay song quyền”.

“Và ngay khi anh ta mở toang lực quyền trong trận đấu này, Jake Paul sẽ gặp vấn đề lớn. Vậy AJ có thể sẽ thăm dò trong 1 phút không? Có thể. Nhưng Jake chỉ cần biểu hiện bất kỳ dấu hiệu hung hăng nào, trận đấu sẽ kết thúc. Và nếu Jake không hung hăng, cậu ta sẽ bị dồn ép và đánh bại”.

“Tôi nghĩ rằng 2 hiệp là một khoảng thời gian hợp lý dành cho Anthony Joshua. Tôi sẽ thất vọng nếu AJ không hạ gục được cậu ta trong vòng 2 hiệp đấu”, Hearn nói về trận đấu mà dù thắng hay thua, AJ cũng không còn ý nghĩa với quyền Anh chuyên nghiệp.

