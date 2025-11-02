Gervonta Davis bị cáo buộc hành hung và bắt cóc, Jake Paul tìm đối thủ thay thế

Trận đấu đáng mong đợi của Jake Paul với Gervonta Davis vào ngày 14-11, tại Kaseya Center (của Miami) được cho là đã bị hủy bỏ do Davis phải đối mặt với một vụ kiện dân sự và các vấn đề pháp lý khác, khiến Paul và đội của anh phải nhanh chóng tìm kiếm người thay thế...

Jake đang tìm đối thủ thay thế Davis

Hai tuần trước trận đấu, võ sĩ hạng nhẹ hiện đang giữ đai WBA người Mỹ - anh Davis bị nêu tên trong một vụ kiện dân sự với các cáo buộc về hành vi bạo lực, hành hung và bắt cóc. Bạn gái cũ của “Cỗ xe tăng” đã lên tiếng cáo buộc, khởi kiện anh này.

Khi vụ kiện dân sự vẫn đang tiến triển, có những lo ngại rằng tình huống ảnh hưởng đến trận đấu đã được lên lịch. Các nhà quảng bá và bên liên quan bày tỏ quan ngại sâu sắc, thúc đẩy các cuộc thảo luận về những thay đổi tiềm năng đối với sự kiện.

Một cân nhắc đang được đưa ra là - Netflix có thể rút lui khỏi vai trò của nhà đài phát sóng sự kiện trước những cáo buộc khá là nghiêm trọng này. Các lựa chọn thay thế bao gồm việc hoãn sự kiện, hoặc tìm kiếm một đối thủ thay thế cho Davis...

Phía “YouTuber thích thượng đài” đã khẩn trương liên hệ với lại nhiều võ sĩ quyền Anh hàng đầu, thậm chí cả các ngôi sao tên tuổi của MMA để tìm người thay thế “Cỗ xe tăng”. Và Cựu vô địch hạng nặng của UFC - Francis Ngannou đã nổi lên là ứng viên.

Ngannou, ĐKVĐ hạng nặng của PFL, trước đây từng thi đấu trên sàn đài quyền Anh và nhận thất bại trước Tyson Fury và Anthony Joshua. Mặc dù anh bị AJ hạ gục sớm, Ngannou đã trình diễn rất ấn tượng trước Fury, khiến người ta tin rằng anh làm đủ tốt để giành chiến thắng.

“The Predator” đã không xuất hiện trên võ đài quyền Anh hay lồng MMA kể từ tháng 10-2024, nhưng đã có những cuộc đàm phán. Với việc Paul hiện đang liên hệ với siêu sao hạng nặng, Ngannou chắc chắn sẽ mang đến thử thách khó khăn nhất từ ​​trước đến nay!

Mặc dù Ngannou được cho là đã liên hệ với lại Paul “em”, nhưng cũng có một số võ sĩ quyền Anh và võ sĩ MMA hàng đầu khác cũng đã được tiếp cận trong 48 giờ qua, và bất kỳ ai trong số họ cũng có thể ký hợp đồng với “cỗ máy kiếm tiền” El Gallo.

Hiện tại, Ngannou đang gặp khó khăn trong mối quan hệ với PFL. Điều này có thể khiến việc trở lại sàn đấu trở nên khả thi hơn, vì các cuộc đàm phán sẽ ít mang tính chính trị và phức tạp do anh không có mối liên hệ trực tiếp nào với Most Valuable Promotions của Paul.

Khả năng trận đấu diễn ra phụ thuộc vào việc Ngannou có sẵn sàng trở lại chỉ sau 13 ngày thông báo hay không và liệu Paul có ưu tiên các đối thủ khác hơn? Khả năng trận đấu diễn ra trong thời gian ngắn là rất thấp, và những cái tên khác Paul nhắm đến có vẻ khả thi hơn.

Đ.Hg.