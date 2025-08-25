Jake Paul cam kết thắng Gervonta Davis bằng Knockout

“YouTuber thích thượng đài” Jake Paul đang hướng đến trận thượng đài mới nhất, chống lại “Cỗ xe tăng” Gervonta Davis dù võ sĩ 30 tuổi người Mỹ là đối thủ đẳng cấp nhất, đang có phong độ trạng thái tốt nhất (Đương kim vô địch hạng nhẹ của WBA) mà anh từng đối mặt!

Paul "em" tự tin với trận đấu vào tháng 11

Paul “em” đang rất tự tin hướng đến trận thượng đài tiếp theo của mình, dự kiến sẽ diễn ra ở sàn đài State Farm Arena tại Atlanta vào ngày 14-11 tới đây. Dù đối thủ là “kẻ địch đẳng cấp nhất”, vẫn giữ đai vô địch khi đối đầu với Jake, nhưng 2 bên cách biệt hạng cân rất lớn.

Trong trận thượng đài mới đây, chống lại Julio Cesar Chavez Jr, Jake thi đấu ở hạng cân bán nặng. Ngược lại, Davis là hiện đang giữ đai WBA hạng nhẹ và có trọng lượng nhẹ hơn Jake khoảng 29,48 kg. Vậy tại sao trận đấu này lại được diễn ra, vì nó chỉ là “trận đấu biểu diễn”.

Thế nên, Jake tự tin trước trận đấu không được tính thượng đài chuyên nghiệp cũng là rất dễ hiểu. Anh này tuyên bố: “Gervonta đã không tôn trọng tên tuổi tôi từ quá lâu rồi. Hắn ta cứ ba hoa chích chòe suốt bao năm nay, bảo tôi phải đấu với võ sĩ quyền Anh thực thụ!”.

“Coi nào, anh bạn nhỏ, xin chúc mừng nhé. Cậu đã đạt được điều mình mong muốn rồi đấy”, Paul nói trong một video phát trên kênh YouTube của mình, và không hề xúc phạm vóc dáng của Davis - người chỉ cao 1 mét 65 và nặng 60,69 kg trong trận thượng đài gần nhất hồi tháng 3.

“Cỗ xe tăng đã đánh bại những người có cùng hạng cân với tôi - trong nhiều năm rồi. Vì mọi người đều nghĩ vóc dáng không quan trọng, tôi muốn tất cả các bạn hãy giữ nguyên thái độ đó khi tôi đánh gập người Cỗ xe tăng một cách thảm hại, thắng KO hắn thật là đau đớn”.

“Tôi xin hứa với các bạn, trận đấu này sẽ không kéo dài được lâu. Có người sẽ phải đi ngủ (ám chỉ bị hạ KO đến bất tỉnh) và bị hạ nhục. Áp lực đang đè nặng, Gervonta à, và tôi đã sẵn sàng để tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất ở trong lịch sử quyền Anh”, Jake cho biết.

“Nếu tôi thắng, tôi sẽ đánh bại một trong những võ sĩ quyền Anh vĩ đại nhất và làm nên điều không tưởng. Nếu hắn ta thắng, hắn ta sẽ cho bạn xem tất cả những gì bạn muốn xem, đưa tôi trở lại với kênh YouTube. Nhưng nếu mà hắn ta thua, hình ảnh cứng rắn và ngầu lòi đó sẽ tan thành mây khói cả thôi”, Jake nói với miệng lưỡi rất đáo để.

“Và đừng lo lắng nha - với tất cả những ai là Karen, những người cáo buộc tôi dùng steroid để thắng tất cả các trận đấu của mình, chúng tôi đã có quy trình kiểm tra doping nghiêm ngặt nhất có thể cho trận đấu này với USADA”, Jake cảnh báo những kẻ nói nhiều như “đàn bà”.

“Đây là trận đấu nguy hiểm nhất trong sự nghiệp của tôi," Paul tiếp tục, “Đây không phải là một người có sức ảnh hưởng MXH, một võ sĩ MMA hay một võ sĩ quyền Anh nghỉ hưu. Anh ấy đã thi đấu từ năm 5 tuổi và tôi thì có 5 năm kinh nghiệm quyền Anh. Hai võ sĩ KO. Một người chiến thắng. Ai đó sẽ đi ngủ. Hẹn gặp lại nhé, chàng trai nhỏ bé”.

Trận đấu có thể là một trong những lần thượng đài chênh lệch hạng cân đáng chú ý nhất với làng đánh quyền thế giới. Jake cao đến 1 mét 93 và đạt trọng lượng hơn 89 kg. Tất nhiên, vì thế nên thể thức đấu biểu diễn - giải trí mới áp dụng, không phải đấm quyền chuyên nghiệp.

Hình ảnh quảng vá trận đấu

Hồi năm 2021, khi chuẩn bị cho trận đấu Isaac Cruz, Davis có nói trên postcast Full Send là, anh chỉ xem Jake như một gã hề, và anh sẽ cười vào mặt đội của mình nếu họ trao cho anh trận đấu này, vì anh là không thích biểu diễn như Manny Pacquiao, hay cả Canelo Alvarez.

Giờ đây, khác nào anh tự cười vào bản mặt mình - khi biên trên ở tài khoản Instagram: “Hẹn gặp lại mọi người sớm thôi... Tôi đoán vậy. ATL (viết tắt thành phố Atlanta, nơi sẽ diễn ra trận đấu này) sẽ bùng nổ lắm đây”. Chẳng sao cả, cứ cười rồi “ngậm” cả đống tiền thôi Davis!

*Các đối thủ gần đây của Jake Paul đều gặp rắc rối với tòa án và cả luật pháp. Davis mới bị bắt vì cáo buộc bạo lực gia đình vào ngày 11-7, nhưng các cáo buộc này đã được hủy bỏ vào tuần trước. Trong khi đó, Julio Cesar Chavez Jr sau khi bị trục xuất khỏi Mỹ đã bị bắt giữ rồi được thả tại ngoại chờ hầu tòa tại Mexico vì cáo buộc liên quan đến băng đảng cartel.

Đ.Hg.