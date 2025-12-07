Kình ngư Việt Nam lên đường tới Thái Lan chinh phục mục tiêu 6 HCV

Các kình ngư của đội tuyển bơi Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan dự tranh SEA Games 33-2025 vào ngày 7-12.

Các tuyển thủ trọng điểm của bơi Việt Nam tự tin tranh tài SEA Games 33-2025. Ảnh: HOÀNG VŨ

“Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tất cả rất tin tưởng sẽ làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn đề ra. Khi có mặt tại Thái Lan, VĐV sẽ có thời gian làm quen với hồ bơi trước khi vào thi đấu chính thức”, lãnh đội bơi Việt Nam tại SEA Games 33-2025 – bà Lê Thanh Huyền trao đổi trước khi toàn đội sang Thái Lan.

Ngay sau khi về nước từ đợt tập huấn tại Trung Quốc, các kình ngư của đội tuyển bơi Việt Nam có 2 ngày thả lỏng trong nước để tiếp tục sang Thái Lan tranh tài SEA Games 33-2025 vào hôm nay 7-12.

Đội tuyển bơi Việt Nam đã đăng ký 16 kình ngư chính thức tranh tài cho mục tiêu giành 6 HCV ở SEA Games 33-2025 gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Quang Thuấn, Lương Jeremie Loic Nino, Nguyễn Thúy Hiền, Cao Văn Dũng, Nguyễn Viết Tường, Dương Văn Hoàng Duy, Phạm Thị Vân, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Trịnh Trường Vinh và Nguyễn Khả Nhi.

Trong các môn thể thao dưới nước của SEA Games 33-2025, môn bơi sẽ khởi tranh vào ngày 10-12 với các nội dung đầu tiên gồm 200m hỗn hợp nam, 200m bướm nữ, 100m tự do nam, 50m ếch nữ, 100m ngửa nam, tiếp sức 4x100m tự do nữ. Đội tuyển bơi kỳ vọng sẽ giành những tấm huy chương đầu tiên tại ngày khởi đầu này.

Ngay từ đầu năm 2025, đội tuyển bơi Việt Nam đã được tập trung với sự chuẩn bị chuyên môn hướng đến nhiệm vụ trọng điểm là SEA Games 33-2025. Mỗi tuyển thủ đều nỗ lực thể hiện được khả năng chuyên môn qua từng giải đấu. Sau khi khép lại giải vô địch quốc gia 2025, đội hình tham dự SEA Games 33-2025 đã được xác định cụ thể.

Môn bơi là 1 trong những môn có tính cạnh tranh quyết liệt đồng thời là môn thể thao thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn tại từng kỳ Đại hội. Với SEA Games 33-2025, Ban tổ chức chủ nhà đưa vào thi đấu 41 nội dung dành cho nam, nữ và tiếp sức. Dựa trên các tính toán chuyên môn và đội hình VĐV, đội tuyển bơi Việt Nam dự kiến tham dự 37 nội dung. Tuy nhiên, các quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại phiên họp chuyên môn trước thi đấu.

Tuyển thủ Khả Nhi lần đầu được tranh tài đấu trường SEA Games. Ảnh: ASIAN SWIMMING

Kết quả tại SEA Games 32-2023 là một trong những thước đo chuyên môn để Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam có các điều chỉnh đối với sự chuẩn bị SEA Games 33-2025. Khi đó ở Campuchia, chúng ta đặt mục tiêu phấn đấu giành 8 HCV. Khép lại Đại hội, đội tuyển bơi Việt Nam giành 7 HCV với kết quả lần lượt của Nguyễn Huy Hoàng (2 chiếc), Trần Hưng Nguyên (2), Phạm Thanh Bảo (2), tiếp sức 4x200m tự do nam.

Theo sát các kình ngư từ chương trình tập huấn đầu năm 2025 và trải qua nhiều giải đấu quốc tế quan trọng, chuyên gia Gustavo đánh giá nhóm VĐV trọng điểm của đội tuyển bơi Việt Nam vẫn có nhưng cơ hội để tranh chấp kết quả tốt ở Thái Lan năm nay.

Các đội tuyển Thái Lan (chủ nhà), Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines… đều có VĐV tốt nhất thi đấu SEA Games 33-2025 nên đội tuyển bơi Việt Nam rất thận trọng nhưng giữ vững quyết tâm chinh phục đường đua xanh tại kỳ thi đấu năm nay.

MINH CHIẾN