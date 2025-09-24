Jake Paul vs Gervonta Davis: “YouTuber thích thượng đài” muốn có trận KO “viral” nhất lịch sử quyền Anh

Ngày 14-11-2025 tới đây, tại sàn đài Kaseya Center (Miami - Florida), một trận đấu quyền kỳ quặc khác mang đậm chất Jake Paul sẽ diễn ra giữa “YouTuber thích thượng đài này” và “Cỗ xe tăng” Gervonta Davis. Dù đây chỉ là trận đấu giao hữu - biểu diễn, sức hút vẫn rất lớn!

Paul “em” và võ sĩ chuyên nghiệp vẫn đang trong giai đoạn thi đấu đỉnh cao và đang giữ đai WBA hạng nhẹ đã có màn “mặt đối mặt” đầu tiên để quảng bá cho trận đấu. Như lẽ thường, trận đấu đậm chất kỳ quặc của Jake vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý, bất chấp đây chỉ là giao hữu và 2 võ sĩ chênh lệch nhau nhiều hạng cân (Jake vừa thượng đài hạng bán nặng).

“El Gallo” - y như lẽ thường - bắt đầu khua môi múa mép, nhắm đến yếu điểm bạo lực gia đình của “Cỗ xe tăng”: “Gervonta, anh đúng là một gã hề khốn nạn. Bất kỳ tay đàn ông nào ra động tay động chân với phụ nữ - đều chỉ là một gã hề không hơn và không kém...”.

Hồi tháng 7 mới đây, Gervonta đã bị cảnh sát bắt giữ, do cáo buộc bạo lực gia đình. Bạn gái cũ của võ sĩ 30 tuổi người Mỹ, quê ở Baltimore cáo buộc anh này đã tát cô và đánh vào gáy của cô. Đây là lần thứ 2, Davis bị bắt vì tội gây bạo lực. Hồi 2020, anh cũng tự thú vì đánh mẹ của con mình. Nghĩa là, “tiểu sử” của “Cỗ xe tăng” vốn cũng chẳng có gì thật sự hay ho.

Dù vậy, Davis lại tỏ ra tôn trọng Paul “em”, và rất nghiêm túc với trận thượng đài giao hữu - biểu diễn này (đương nhiên, vì tiền nhiều, rất rất nhiều view): “Bạn phải nghiêm túc với một đối thủ bự con như vậy, vì mọi chuyện ngoài ý muốn đều có thể xảy ra. Chúng tôi xem Paul là một võ sĩ thật sự. Tôi đã xem các trận đấu của anh ta và không coi thường”.

Ở trên Bảng xếp hạng của WBA, Paul dù hiếm khi đọ sức với các võ sĩ quyền Anh vẫn còn chơi chuyên nghiệp ở trình độ đỉnh cao, nhưng vẫn xếp Vị trí thứ 14 hạng cân bán nặng. Anh hiện có thành tích đấu quyền chuyên nghiệp là 12-1, chỉ thua duy nhất mỗi Tommy Fury.

Jake cũng đã lên tiếng mới đây nhất, bất chấp đây chỉ là trận đấu biểu diễn: “Đây sẽ là một trận thượng đài khó nhằn nhất trong sự nghiệp của tôi. Anh ta là võ sĩ giàu kinh nghiệm và bất khả chiến bại, xếp hạng 5 trong số các Cao thủ không kể cân. Nhưng tôi sẽ hạ KO gã này và đó có thể là trận KO quyền Anh “viral” nhất trong lịch sử đánh quyền của thế giới”.

Hiện tại, những tranh cãi quanh các trận thượng đài của Jake, mới nhất là trận đấu sẽ diễn ra vào tháng 11 tới, vẫn đang tiếp diễn. Chính “Ông bầu trọc đầu” Dana White, người vừa mới tổ chức thành công trận thư hùng giữa Terence Crawford và Canelo Alvarez cũng nói...

“Các bạn có thấy gì đáng buồn cười không, người anh em? Cậu ta sẽ đấu với Gervonta Davis. Mấy người ơi, mấy ông phải đấu với những người đồng cân đồng lạng. Khi anh đấu với Floyd, Floyd tí nị còn anh quá to (nói trận giao hữu Floyd “Money” Mayweather” vs Logan Paul, là anh trai Jake, hồi 2021, trận đấu không có kết quả thắng thua mà doanh thu lên đến 80 triệu USD)”.

“Tôi nghĩ rằng, Gervonta sẽ đấm khó - và đau hơn là Floyd, nhưng mà cậu ấy quá nhỏ con. Vậy nên, anh trai cậu sẽ gây áp lực, dùng sức nặng đè lên người cậu ấy và khó chặt cậu ấy ở trong những cú ôm gì”, Chủ tịch UFC đang hợp tác với Turki Alalshikh đưa ra dự đoán.

Nhưng cũng có một tình tiết “nho nhỏ”, à không, là “to to” cần phải nhắc đến: Trận đấu giữa Crawford và Canelo phát trên Netflix đã thu hút 41 triệu người xem, và theo Dịch vụ xem phim trực tuyến này, đây là trận quyền Anh chuyên nghiệp được xem nhiều nhất trong thế kỷ 21. Tuy nhiên thì, trận Jake vs Mike Tyson trước đó lại có đến 108 triệu người xem toàn cầu.

Không cần đặt thêm câu hỏi về chuyện này!

