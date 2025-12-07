Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia ký kết hợp tác cùng Viện Khoa học thể thao Trung Quốc

Thừa ủy quyền từ Cục TDTT Việt Nam, đoàn cán bộ Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) do ông Phạm Thanh Tú - Giám đốc trung tâm làm trưởng đoàn, đã tham gia Hội nghị quốc tế về Thể chất và Nâng cao sức khỏe Trung Quốc – ASEAN lần thứ 3, qua đó ký kết biên bàn ghi nhớ hợp tác cùng Viện Khoa học Thể thao Trung Quốc.

Đoàn cán bộ Trung tâm HLTTQG tham dự hội nghị

Dịp này, đoàn cán bộ Trung tâm HLTTQG tham dự Hội nghị quốc tế về Thể chất và Nâng cao sức khỏe Trung Quốc – ASEAN lần thứ 3 diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc từ ngày 5 đến 8-12. Sự hiện diện của đoàn tại diễn đàn khu vực quan trọng này không chỉ khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của ngành thể thao Việt Nam trong thúc đẩy phong trào thể thao, mà còn cho thấy tinh thần sẵn sàng đóng góp vào các chương trình hợp tác quốc tế về phát triển thể chất.

Tại phiên làm việc toàn thể hội nghị, ông Võ Châu Tường - Trưởng phòng Quản lý Huấn luyện và Công tác chính trị (Trung tâm HLTTQG), đã đại diện trình bày tham luận, nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một xã hội khỏe mạnh, năng động, thích ứng và phát triển bền vững. Tham luận khẳng định thể thao là quyền và nhu cầu chính đáng của mỗi người dân; sức khỏe phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt trên 45% dân số tập luyện thể thao thường xuyên và trên 90% học sinh, sinh viên đạt chuẩn thể lực theo quy định – các chỉ tiêu được nêu trong Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những định hướng này tiếp tục được nhấn mạnh trong bài tham luận, thể hiện quyết tâm nâng cao thể lực và thúc đẩy thói quen vận động rộng khắp trong cộng đồng.

Các đơn vị ký kết hợp tác

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn cán bộ cũng tham dự lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trung tâm HLTTQG - Cục TDTT Việt Nam và Viện Khoa học thể thao Trung Quốc (CISS). Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030 mở ra hướng đi mới trong nghiên cứu và đào tạo thể thao, bao gồm: xây dựng bộ chỉ số thể lực người dân, trao đổi chuyên gia, tổ chức hội thảo – tập huấn và triển khai các chương trình tăng cường năng lực chuyên môn. Đây là nền tảng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng khoa học thể thao và hỗ trợ phát triển phong trào thể dục thể thao tại Việt Nam.

Sự tham gia của Đoàn cán bộ Trung tâm HLTTQG tại hội nghị, cùng việc ký kết MOU, thể hiện rõ quyết tâm của trung tâm trong việc chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế theo đúng định hướng phát triển của thể thao Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học thể thao và đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng cao thể lực, tầm vóc, cũng như lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong toàn xã hội.

