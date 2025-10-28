Đoàn Viện Khoa học thể thao Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia

Ngày 28-10 tại TPHCM, đoàn công tác Viện Khoa học thể thao Trung Quốc do GS Wang Jingjing (Trung tâm nghiên cứu TDTT quốc gia và chương trình tập luyện TDTT) làm trưởng đoàn đã có buổi đến thăm và làm việc tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia.

Buổi làm việc giữa đại diện Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia và Viện Khoa học thể thao Trung Quốc. Ảnh: THANH TÙNG

Tiếp đón đoàn công tác Viện Khoa học thể thao Trung Quốc có các đồng chí: Luyện Thị Hồng Hạnh – Phó Chánh Văn phòng, Cục Thể dục thể thao Việt Nam; Phạm Thanh Tú - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia cùng ban lãnh đạo, đại diện các phòng, ban thuộc Trung tâm.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Phạm Thanh Tú bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác của Viện Khoa học thể thao Trung Quốc.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa hai bên tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia. Ảnh: THANH TÙNG

Trong nhiều năm qua, Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ hợp tác lâu bền ở lĩnh vực thể thao, đặc biệt là nhiều vận động viên của Việt Nam đã được đưa đi tập huấn, đào tạo tại Trung Quốc. Thông qua buổi làm việc lần này, 2 đơn vị có thể tăng cường giao lưu, trao đổi học thuật trong lĩnh vực khoa học thể thao, thể lực và sức khỏe cộng đồng.

Chia sẻ tại buổi làm việc, GS Wang Jingjing cho biết Viện Khoa học Thể thao Trung Quốc là cơ quan nghiên cứu thể thao đa ngành, toàn diện thuộc cấp quốc gia. Đây là đội ngũ công nghệ lớn nhất hoạt động trực tiếp tại tuyến đầu phục vụ công tác chuẩn bị cho Olympic, bao gồm các lĩnh vực như phân tích kỹ thuật và chiến thuật thể thao, giám sát chức năng, rèn luyện thể chất, phục hồi chức năng thể thao, điều chỉnh tâm lý và kỹ thuật thể thao.

Đoàn công tác của Viện Khoa học thể thao Trung Quốc. Ảnh: THANH TÙNG

Thông qua cuộc gặp mặt này, Viện Khoa học Thể thao Trung Quốc cũng đã gửi lời mời đến Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, cử đại diện tham dự Hội nghị quốc tế Trung Quốc - ASEAN lần thứ 3 về nâng cao thể lực và sức khỏe toàn dân sẽ diễn ra vào tháng 12 tới tại Trung Quốc, để đi đến ký kết bản thoả thuận chung về hợp tác.

Giám đốc Phạm Thanh Tú (bìa phải) trao tặng quà lưu niệm đến đoàn công tác. Ảnh: THANH TÙNG

Dịp này, đại diện các bên đã cùng nhau thảo luận, thống nhất về các nội dung, điều khoản cho Biên bản ghi nhớ MOU, hướng đến việc hợp tác, mở rộng tầm nhìn toàn cầu của cả hai bên, trao đổi các thành tựu nghiên cứu, cùng nhau khám phá hợp tác xuyên quốc gia trong các lĩnh vực như thể chất quốc gia và thể thao vì sức khỏe, và đóng góp vào việc cải thiện sức khỏe toàn diện của người dân. Việc hợp tác dự kiến ở một số lĩnh vực: hợp tác nghiên cứu khoa học về thể chất quốc gia; phổ biến khoa học thể thao và chia sẻ thành tựu; trao đổi học thuật và thăm hỏi nhân sự...

Đại diện Viện Khoa học thể thao Trung Quốc tham quan cơ sở vật chất tại Trung tâm. Ảnh: THANH TÙNG

Đại diện Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia và Viện Khoa học thể thao Trung Quốc cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THANH TÙNG

NGUYỄN ANH