Francis Ngannou từ chối Jake Paul, nói lời mời đấu giao hữu là “thiếu tôn trọng”

“YouTuber” thích thượng đài Jake Paul vẫn đang chật vật tìm người thế chỗ Gervonta Davis trong bối cảnh trận đấu giao hữu - biểu diễn giữa 2 người này vừa bị huy bỏ. Khi hàng loạt tên tuổi lớn cả quyền Anh lẫn MMA đều lắc đầu, giá trị của El Gallo đang giảm sút.

Jake bị xúc phạm khi Ngannou nói lời mời là "thiếu tôn trọng"

Cựu vô địch hạng nặng UFC Francis Ngannou là một trong những tên tuổi lớn đầu tiên đã lên tiếng từ chối đề nghị tham dự sự kiện giao hữu - biểu diễn của Paul “em”. Thậm chí, võ sĩ có biệt danh “The Predator” còn cho rằng, đề nghị tham gia sự kiện là “sự thiếu tôn trọng”.

“Làm sao bọn họ có thể chuyển hướng - ngay từ Gervonta Davis sang Francis Ngannou được chứ?? Thật là vô lý. Tôi đã rất bối rối. Tôi tự nhủ: “Thôi đi nào anh bạn. Đừng có mà thiếu tôn trọng tôi đến như vậy. Tôi không có hứng thú”, ĐKVĐ hạng nặng của PFL đã nói với TMZ Sports.

Lời từ chối thẳng thừng của võ sĩ đã từng thẳng lưng mặt đối mặt với những gã to con đáng sợ nhất của làng đánh quyền hạng nặng thế giới là Tyson Fury và Anthony Joshua đã khiến cho tay võ sĩ “nửa mùa” cảm thấy bị xúc phạm và sỉ nhục. Jake vừa có những đáp trả hômqua...

El Gallo đã có viết trên tài khoản X của mình, thu hút 3,7 triệu lượt xem từ giới mộ điệu: “Cưng mến Francis - hãy cứ nói rằng là anh đã bị làm bẽ mặt trong quyền Anh và sợ thua Jake Paul đi. Tôi chấp nhận điều đó. Anh chỉ là đối thủ nhẹ nhàng thôi, bạn à. Giống như đang bị mắc kẹt trong vũng bùn vậy”.

Nhưng Ngannou vẫn tỏ ra kiên định và gửi ngay lại lời cảnh báo El Gallo cũng trên X, thu hút 4,8 triệu lượt xem: “Hãy lựa chọn lời nói thật khôn ngoan nhé, nhóc con. Tôi đồng ý là cậu cần có ai đó dạy dỗ kỷ luật vì những gì đã từng làm với Mike Tyson, nhưng hãy lo chuyện của bản thân mình đi”.

Dù sao, phản ứng của Ngannou được cho là khẳng khái nhưng mà cũng khiến không ít người sẽ phải thắc mắc. Hiện đang “thất nghiệp” từ ngày 19-10-2024 sau khi giành chiến thắng trong sự kiện PFL Super Fights: Battle of the Giants, giành đai biểu tượng hạng siêu nặng PFL võ sĩ Cameroon cần thi đấu, cần tiền.

Không tự nhiên Chael Sonnen nói: “Nếu anh từ chối những trận đấu không đủ khó, điều đó không khiến anh trở thành người đàn ông cao quý, mà khiến anh trở thành kẻ thất nghiệp. Anh là một võ sĩ tranh tiền thưởng, có phần thưởng mà anh lại cảm thấy bị xúc phạm? Anh từ chối thử thách thì anh thua rồi”.

Ngannou không phải người duy nhất từ chối Jake Paul. Theo như phóng viên Chirs Mannix của Sports Illustrated, một ứng viên tiềm tàng khác là Terence Crawford cũng chối từ: “Terence Crawford không tham gia vào cuộc thảo luận đối đầu Jake Paul… Crawford đang nhắm đến sự kiện riêng mình vào tháng 3”.

Chưa rõ phía Paul “em” chữa cháy bằng cách nào? Khi Nate Diaz vừa đứng ra, Jake từ chối ngay khả năng có trận tái đấu với cựu võ sĩ UFC: “Nate Diaz là một gã thực sự ngầu. Dù trận đấu không thành, nhưng tôi tôn trọng anh ấy vì sẵn lòng ra mặt chỉ với 2 tuần thông báo. Có quá là nhiều kẻ hèn nhát ở đỉnh cao môn thể thao này với đầy lý do”.

Đ.Hg.