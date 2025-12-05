38 trọng tài Việt Nam tham gia “cầm cân nảy mực” tại SEA Games 33

Trọng tài là những người quyết định về các vấn đề chuyên môn và kỳ SEA Games 33-2025 này, thể thao Việt Nam sẽ có 38 người được tới Thái Lan làm nhiệm vụ.

Trọng tài Trí Quân (áo trắng) của môn wushu sẽ tham gia điều hành tại SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Làm tốt nhiệm vụ chuyên môn

Theo tìm hiểu của SGGP, danh sách các trọng tài (ngoài môn bóng đá) của thể thao Việt Nam được Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan của SEA Games 33-2025 trao cơ hội làm nhiệm vụ gồm 38 người.

Thể thao Việt Nam sẽ có trọng tài tham gia điều hành ở các môn gồm bắn cung, cầu mây, bóng rổ, đua thuyền, bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), judo, karate, TDDC, bắn súng, điền kinh, bơi, nhảy cầu, muay, pencak silat, taekwondo, wushu, bóng bàn, bóng ném, thể dục aerobic, đấu kiếm, cầu lông, cử tạ.

Là người có nhiều kinh nghiệm về các nhiệm vụ làm trọng tài ở đấu trường quốc tế, trọng tài Bùi Đình Cường (TDDC) từng bày tỏ: “Ở bất kỳ đấu trường nào, trọng tài Việt Nam khi được trao nhiệm vụ đều là những người được Ban tổ chức tin tưởng và làm tốt nhất khả năng chuyên môn của mình. Đối với đấu trường SEA Games, chúng tôi luôn được tập huấn kỹ để cùng các trọng tài trong khu vực làm tốt chuyên môn khi môn đấu diễn ra chính thức”. Trong khi đó, trọng tài Nguyễn Trí Quân (wushu) cũng khẳng định rằng nhiệm vụ tham gia điều hành chuyên môn ở đấu trường quốc tế luôn phải thực hiện đảm bảo tốt nhất chuyên môn. “Trọng tài là những người phải công tâm nhất, vì thế dù ở cấp độ nào, chúng tôi luôn làm đúng tôn chỉ này đối với chuyên môn”, ông Nguyễn Trí Quân từng trao đổi.

Trọng tài Olympic môn TDDC của thể thao Việt Nam - ông Bùi Đình Cường. Ảnh: MINH CHIẾN

Trọng tài đấu kiếm Nguyễn Thị Tươi sẽ nhận nhiệm vụ làm chuyên môn điều hành tại SEA Games 33-2025. Vị trọng tài này bày tỏ: “Tôi đã được tham gia làm nhiệm vụ tại một số giải đấu quốc tế. Ở Đại hội thể thao khu vực như SEA Games, sự cạnh tranh giữa các kiếm thủ vẫn rất quyết liệt nên các trọng tài phải có sự công tâm nhất”.

Trọng tài mang lại vị thế cho các quốc gia

Với giới chuyên môn, các trọng tài của quốc gia mình được giao nhiệm vụ làm công tác ở các giải đấu cấp độ Đại hội đều mang lại niềm tự hào. Ngoài ra, thể thao Việt Nam nói riêng có trọng tài tham gia điều hành ở nhiều môn thể thao cũng phản ánh, chúng ta có những người đạt trình đội cao để được giao nhiệm vụ điều hành.

Trong thi đấu, khoảnh khắc giữa thành công và thất bại có thể chỉ là trong tích tắc. Trọng tài là những người “cầm cân nảy mực” trên sân đấu hay trên võ đài. Họ sẽ có những quyết định quan trọng để đảm bảo sự công bằng mang lại kết quả chính xác cho VĐV của mỗi quốc gia. Một số trọng tài của Việt Nam sẽ làm nhiệm vụ tại SEA Games 33-2025 sắp tới đã chung chia sẻ rằng ngoài chuyên môn, họ có sự tự hào riêng của bản thân khi là đại diện cho thể thao Việt Nam ở đấu trường khu vực. Trọng tài Bùi Thị Kim Yến (bắn súng) là 1 trong những người từng làm nhiệm vụ tại Olympic Paris (Pháp) 2024. Bây giờ, bà Yến tiếp tục nhận nhiệm vụ tham gia điều hành chuyên môn môn bắn súng ở SEA Games 33-2025. Nhà quản lý Liên đoàn bắn súng Việt Nam bày tỏ rằng khi chúng ta có trọng tài được làm nhiệm vụ trên đấu trường SEA Games thì vị thế của bắn súng Việt Nam cũng là không nhỏ trước các quốc gia trong khu vực.

Theo chia sẻ của đại diện Đoàn thể thao Việt Nam, các trọng tài của từng môn sẽ di chuyển tới Thái Lan theo lịch thi đấu của môn. Trọng tài do Ban tổ chức môn của SEA Games 33-2025 phân công nhiệm vụ trong thời gian Đại hội diễn ra.

MINH CHIẾN