Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đăng ký 14 cầu thủ chính thức thi đấu SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã công bố đội hình tham dự SEA Games 33-2025 sau khi rà soát kỹ lưỡng chuyên môn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đủ mặt anh tài tại SEA Games 33-2025. Ảnh: SEA V.LEAGUE

Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan và Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã công bố đội hình chính thức tham dự SEA Games 33-2025 vào ngày 3-12.

Các gương mặt của đội bóng chuyền nữ Thái Lan gồm Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-on Moksri, Sasipapron Janthawisut, Kuttika Kaewpin, Warisara Seetalert (chủ công), Pimpichaya Kokram (đối chuyền), Thatdao Nuekjang, Hattaya Bamrungsuk, Wimonrat Thanaphan, Kanyarat Kunmueang (phụ công), Pornpun Guedpard, Natthanicha Jaisaen (chuyền hai), Piyanut Pannoy, Kallyarat Kamwong (libero).

Trong chia sẻ trước truyền thông Thái Lan, HLV trưởng Kiattipong Radchatagriengkai của đội tuyển bóng chuyền nữ chủ nhà SEA Games 33-2025 khẳng định mục tiêu tại Đại hội lần này là bảo vệ HCV.

Trong 3 kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất là SEA Games 30, 31, 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đều giành HCV. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đều thắng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại trận chung kết.

Ở danh sách tham dự SEA Games 33-2025 được HLV Kiattipong Radchatagriengkai lựa chọn, các gương mặt chủ chốt từng thi đấu 2 chặng giải SEA V.League 2025 đều góp mặt.

Năm nay, tới trước SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mới thi đấu với đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trong 2 trận chính thức. Chúng ta thua đội Thái Lan với tỷ số 2-3 tại chặng thứ nhất. Trong chặng thứ 2, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Thái Lan 3-2.

Tại đội hình 14 tuyển thủ Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025, nhiều cầu thủ từng tới Việt Nam tham dự giải vô địch quốc gia như Sasipapron Janthawisut, Kuttika Kaewpin, Warisara Seetalert…

Nội dung bóng chuyền (trong nhà) SEA Games 33-2025 có các đội tuyển tham dự gồm Philippines, Singapore, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan (chủ nhà, đương kim vô địch).

MINH CHIẾN