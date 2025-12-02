Bóng chuyền

Bóng chuyền Việt Nam có 4 trọng tài điều hành tại SEA Games 33

SGGPO

4 trọng tài của Việt Nam được Ban tổ chức môn bóng chuyền SEA Games 33 mời tới Thái Lan tham gia điều hành các nội dung thi đấu.

Trọng tài Nguyễn Thị Thanh Hoa sẽ làm việc tại SEA Games 33-2025 sắp tới. Ảnh; SEA V.LEAGUE
Trọng tài Nguyễn Thị Thanh Hoa sẽ làm việc tại SEA Games 33-2025 sắp tới. Ảnh; SEA V.LEAGUE

Theo tìm hiểu của SGGP, trọng tài Nguyễn Thị Thanh Hoa và Nguyễn Huy Thông sẽ tham gia điều hành nội dung bóng chuyền trong nhà tại SEA Games 33-2025. Với bóng chuyền bãi biển, Việt Nam có 2 trọng tài là Nguyễn Thái Bình và Võ Minh Thanh.

Khi các trọng tài có mặt tại Thái Lan, Ban tổ chức môn bóng chuyền SEA Games 33-2025 sẽ phân công nhiệm vụ chính thức. Trong đó, gần như chắc chắn trọng tài Thanh Hoa sẽ làm nhiệm vụ tại nội dung bóng chuyền nữ trong nhà còn trọng tài Huy Thông làm nhiệm vụ ở nội dung bóng chuyền nam trong nhà. Đây là các trọng tài đã có nhiều kinh nghiệm tham gia điều hành trận đấu ở các cấp độ Đông Nam Á và châu Á.

Nội dung bóng chuyền (trong nhà) của SEA Games 33-2025 được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 10-12 tới 19-12. Các trận đấu nội dung nữ diễn ra từ 10-12 tới 15-12, trong đó trận chung kết tổ chức ngày 15-12. Các trận của nội dung nam diễn ra từ ngày 13-12 tới 19-12 và trận chung kết sẽ vào ngày 19-12.

Nội dung bóng chuyền bãi biển sẽ diễn ra tại Chonburi (Thái Lan) từ ngày 12 tới 19-12. Các trận chung kết nam, nữ bóng chuyền bãi biển tổ chức vào ngày cuối cùng.

Đại diện các đội bóng sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật trước khi thi đấu chính thức. Theo kế hoạch, đại diện của đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) sẽ tham dự phiên họp vào ngày 9-12 còn đại diện của đội tuyển nam họp kỹ thuật vào ngày 12-12.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền SEA Games 33-2025 thể thao Việt Nam trọng tài bóng chuyền Nguyễn Thị Thanh Hoa Nguyễn Huy Thông bóng chuyenf Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn