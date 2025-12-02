Bóng chuyền Việt Nam có 4 trọng tài điều hành tại SEA Games 33

Trọng tài Nguyễn Thị Thanh Hoa sẽ làm việc tại SEA Games 33-2025 sắp tới. Ảnh; SEA V.LEAGUE

Theo tìm hiểu của SGGP, trọng tài Nguyễn Thị Thanh Hoa và Nguyễn Huy Thông sẽ tham gia điều hành nội dung bóng chuyền trong nhà tại SEA Games 33-2025. Với bóng chuyền bãi biển, Việt Nam có 2 trọng tài là Nguyễn Thái Bình và Võ Minh Thanh.

Khi các trọng tài có mặt tại Thái Lan, Ban tổ chức môn bóng chuyền SEA Games 33-2025 sẽ phân công nhiệm vụ chính thức. Trong đó, gần như chắc chắn trọng tài Thanh Hoa sẽ làm nhiệm vụ tại nội dung bóng chuyền nữ trong nhà còn trọng tài Huy Thông làm nhiệm vụ ở nội dung bóng chuyền nam trong nhà. Đây là các trọng tài đã có nhiều kinh nghiệm tham gia điều hành trận đấu ở các cấp độ Đông Nam Á và châu Á.

Nội dung bóng chuyền (trong nhà) của SEA Games 33-2025 được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 10-12 tới 19-12. Các trận đấu nội dung nữ diễn ra từ 10-12 tới 15-12, trong đó trận chung kết tổ chức ngày 15-12. Các trận của nội dung nam diễn ra từ ngày 13-12 tới 19-12 và trận chung kết sẽ vào ngày 19-12.

Nội dung bóng chuyền bãi biển sẽ diễn ra tại Chonburi (Thái Lan) từ ngày 12 tới 19-12. Các trận chung kết nam, nữ bóng chuyền bãi biển tổ chức vào ngày cuối cùng.

Đại diện các đội bóng sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật trước khi thi đấu chính thức. Theo kế hoạch, đại diện của đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) sẽ tham dự phiên họp vào ngày 9-12 còn đại diện của đội tuyển nam họp kỹ thuật vào ngày 12-12.

MINH CHIẾN