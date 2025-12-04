Khám phá địa điểm thi đấu bóng chuyền SEA Games 33

Nhà thi đấu Huamark (Bangkok, Thái Lan) sẽ là nơi tranh tài các nội dung của bóng chuyền trong nhà tại SEA Games 33 (diễn ra từ ngày 10 đến 19-12).

Nhà thi đấu Huamark là một khu thể thao trong nhà đa năng tại Bangkok, liền kề với sân vận động quốc gia Rajamangala (nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33). Được xây dựng vào năm 1966 dành riêng cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 5 do Bangkok đăng cai với quy mô 15.000 chỗ ngồi (nay khoảng 6.000 chỗ ngồi), đây cũng là địa điểm thi đấu trong nhà quy mô lớn đầu tiên của Thái Lan.

Nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games 33 thi đấu sớm hơn từ ngày 10 đến 15-12. Do vậy, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ sang Thái Lan từ ngày 8-12 để làm quen với môi trường thi đấu.

Trong khi đó, nội dung bóng chuyền nam thi đấu từ ngày 13 đến 19-12, vì thế huấn luyện viên Trần Đình Tiền cùng các cầu thủ sẽ đến Thái Lan vào ngày 11-12.

Một số hình ảnh địa điểm thi đấu bóng chuyền (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Các nhân viên đang gấp rút hoàn thiện khu vực trong nhà thi đấu, đảm bảo đúng thời điểm diễn ra SEA Games 33

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG (từ Bangkok, Thái Lan)