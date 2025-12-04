Cận cảnh địa điểm thi đấu môn bơi tại SEA Games 33

Môn bơi tại SEA Games 33 sẽ tranh tài từ ngày 10 đến 15-12 tại Trung tâm thể thao dưới nước (Khu liên hợp thể thao Hua Mak, Bangkok). Gần đến ngày tranh tài, các công tác chuẩn bị gần như hoàn tất.

Hồ bơi diễn ra các màn tranh tài ở SEA Games 33 đã được chủ nhà Thái Lan cải tạo với chi phí khoảng 300 triệu THB (khoảng 247 tỷ đồng). Với tiến độ làm việc cấp tốc, nước chủ nhà Thái Lan đã gần hoàn thiện cơ sở phục vụ môn bơi tại SEA Games 33.

Trong đó, kinh phí được sử dụng để cải tạo và nâng cấp địa điểm này cùng các khu vực xung quanh nhằm đảm bảo sự sẵn sàng cho đại hội. Việc cải tạo bao gồm: lắp đặt hơn 3.000 ghế ngồi, nâng cấp mái che, lối đi, nhà vệ sinh và các tiện ích khác, sơn lại và lắp đặt thiết bị thi đấu hiện đại cùng công nghệ tiên tiến để đáp ứng các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới.

Hồ bơi đã được cải tạo và nâng cấp đáp ứng tiêu chuẩn thế giới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT), họ quyết định chọn nơi đây tổ chức môn bơi để người dân Thái Lan và các du khách dễ dàng đến xem, cổ vũ. Hiện đội tuyển bơi Thái Lan đã bắt đầu tập luyện tại Trung tâm thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao Hua Mak.

Một số hình ảnh địa điểm thi đấu môn bơi SEA Games 33 (DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG (từ Bangkok, Thái Lan)