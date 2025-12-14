Bóng đá trong nước

Đội tuyển futsal Việt Nam nhận tin vui từ FIFA trước trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33

SGGPO

Theo bảng xếp hạng FIFA vừa được công bố, đội tuyển futsal nam Việt Nam đã gia nhập top 20 thế giới trước thềm năm mới 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam gia nhập top 20 thế giới.

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất dành cho các đội tuyển futsal, đội tuyển futsal nam Việt Nam đã có sự thăng tiến mạnh mẽ, vươn lên vị trí cao nhất từ trước đến nay. Đoàn quân của HLV Diego Gustozzi tăng 6 bậc để vươn lên xếp hạng 20 thế giới. Đây cũng là vị trí cao nhất của đội tuyển futsal nam Việt Nam kể từ khi FIFA ra đời bảng xếp hạng futsal.

Việc tăng hạng mạnh mẽ của đội tuyển futsal Việt Nam đến từ thành công ở vòng loại futsal châu Á 2026 diễn ra hồi tháng 6. Giải đấu mà đội tuyển futsal Việt Nam lần lượt thắng Hong Kong (TQ) 9-1, Trung Quốc 7-2 và Lebanon 4-0 để giành ngôi nhất bảng.

Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại năm 2025 với thành tích hạng 4 châu Á (sau Iran, Thái Lan và Nhật Bản). Tạm dẫn đầu thế giới vẫn là Brazil, theo sau là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Việc tăng hạng trên BXH FIFA sẽ là cú hích về mặt tinh thần với các cầu thủ futsal Việt Nam trước trận ra quân gặp đội tuyển Malaysia ở SEA Games 33 vào ngày 15-12.

Trước đó bảng xếp hạng futsal nữ cũng được công bố, đội tuyển Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 11 thế giới và hạng 5 châu Á. Trận thắng 3-1 của đội tuyển futsal nữ Việt Nam trước Indonesia ngày mở màn và thắng Myanmar 4-2 vào ngày 14-12 tại SEA Games 33 sẽ được cộng điểm vào bảng xếp hạng FIFA kế tiếp.

CAO TƯỜNG

