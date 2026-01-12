U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam (23g30 ngày 12-1): Nắm quyền tự quyết

Trong buổi động viên U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Saudi Arabia, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã nhắc lại thất bại của U20 Việt Nam tại vòng bảng U20 châu Á 2023 để làm bài học cho Khuất Văn Khang cùng đồng đội.

Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội đã sẵn sàng cho cuộc so tài với U23 Saudi Arabia. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Khi đó, U20 Việt Nam của chính Văn Khang dù đã giành 6 điểm sau hai trận thắng, nhưng hệ lụy từ việc thua 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối khiến toàn đội phải dừng chân.

Tình hình của U23 Việt Nam lúc này có nét tương đồng với U20 Việt Nam cách đây 3 năm, tức là đã thắng được 2 trận đầu và đang nắm quyền tự quyết cho tấm vé vào tứ kết. Thành thử, lãnh đạo VFF khơi lại chuyện cũ là không thừa, bởi thể thức thi đấu tính hiệu số bàn thắng/bàn thua khi có từ hai đội bằng điểm trở lên luôn mang đến những biến số khó lường.

Trong quá trình chuẩn bị cho lượt trận cuối, HLV Kim Sang-sik luôn mở đầu cũng như kết thúc buổi tập bằng việc nhắc đi nhắc lại các học trò không được chủ quan, phải giữ đôi chân trên mặt đất. Bởi ở một giải trẻ như U23 châu Á 2026, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Chính thất bại của U23 Saudi Arabia trước U23 Jordan là lời cảnh tỉnh cho Văn Khang cùng đồng đội.

Một trong những vấn đề lớn của U23 Việt Nam lúc này nằm ở hệ thống phòng ngự. Trung vệ Phạm Lý Đức xuất hiện cơn đau ở chân, có những bước đi tập tễnh. Điều này đến từ việc hệ thống 3 trung vệ do HLV Kim Sang-sik xây dựng gồm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh đang có dấu hiệu quá tải khi đã đá chính gần như liên tục từ các giải đấu khu vực đến sân chơi châu lục hiện tại. Chính Hiểu Minh ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan đã có đường chuyền hỏng dẫn đến bàn thua của đội nhà.

HLV Kim Sang-sik đã sớm nhận ra những rủi ro tiềm ẩn này, buộc ông phải tính toán phương án điều chỉnh nhân sự cũng như chiến thuật nhằm đảm bảo sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự ở trận cầu được xem quan trọng nhất vòng bảng.

U23 Việt Nam còn cách tấm vé vào tứ kết 90 phút ở trận gặp U23 Saudi Arabia. ẢNH: TED TRẦN

Thực tế, U23 Việt Nam vẫn mang đến những hy vọng về điểm số, thậm chí có thể hướng đến chiến thắng. Hiệu suất 2 bàn/trận là tín hiệu tích cực trong bối cảnh những tiền đạo đang gặp những chấn thương khác nhau. Thậm chí, những gương mặt đóng thế như Nguyễn Lê Phát hay chính trung vệ Hiểu Minh luôn biết cách tỏa sáng khi toàn đội gặp khó khăn. Người hâm mộ tiếp tục đặt niềm tin vào các tình huống cố định cũng như khả năng thay đổi người chuẩn xác từ HLV Kim Sang-sik.

Trước U23 Saudi Arabia buộc phải giành chiến thắng, sẽ không có gì bất ngờ nếu U23 Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự phản công. Đá với tâm thế của một đội bóng “cửa dưới” mới là điểm mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tính luôn trường hợp nếu có thua cách biệt 1 bàn, U23 Việt Nam vẫn đoạt vé đi tiếp. Thành thử, toàn đội sẽ không phải nóng vội, vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để tổ chức phản công. Bởi hệ thống phòng ngự của U23 Saudi Arabia không hẳn chắc chắn, nếu nhìn vào 3 bàn thua mà họ phải nhận ở trận gặp U23 Jordan.

Bên kia phần sân, thất bại trước U23 Jordan đẩy U23 Saudi Arabia vào thế chân tường. Họ bắt buộc phải thắng U23 Việt Nam, đồng thời chờ kết quả trận đấu cùng giờ giữa U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, để biết xem có được đi tiếp hay không. Như hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng phân tích: “U23 Saudi Arabia là một đội bóng mạnh, lại có lợi thế chủ nhà. Qua các buổi phân tích, chúng tôi cũng nhận thấy hàng công của đội bóng này rất khéo, nhanh và kỹ thuật. HLV Kim Sang-sik nói chúng tôi phải đặc biệt lưu ý các mũi tấn công từ hai cánh của đối phương”.

Trong bối cảnh cục diện bảng đấu vẫn tiềm ẩn nhiều kịch bản khó lường, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến U23 Việt Nam phải trả giá đắt. Nhưng với lợi thế về tâm lý, quyền tự quyết trong tay cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ HLV Kim Sang-sik, Văn Khang cùng đồng đội vẫn đang đứng trước cơ hội lớn để khép lại vòng bảng một cách trọn vẹn.

Dự đoán: U23 Việt Nam 0-0 U23 Saudi Arabia

HỮU THÀNH