Thái Lan thoát cảnh sớm bị loại tại vòng bảng U23 châu Á 2026

U23 Thái Lan thoát cảnh sớm bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2026. ẢNH: FAT

Thất bại ở trận ra quân buộc U23 Thái Lan phải hướng đến chiến thắng trước U23 Iraq nếu muốn nuôi tiếp hy vọng đoạt vé vào vòng tứ kết. Chính áp lực phải giành trọn 3 điểm khiến các học trò của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul căng cứng khi triển khai lối chơi. Chỉ nửa hiệp 1, đại diện Đông Nam Á phải nhận 2 thẻ vàng.

Đến phút 26, hậu vệ Nathan James phạm lỗi với một cầu thủ Iraq trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Amoori Faisal không phạm sai lầm để ghi bàn mở điểm cho đội bóng Tây Á.

Sau bàn thua, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Bởi thầy trò HLV Thawatchai hiểu rằng một thất bại nữa sẽ khiến họ chính thức dừng bước ở vòng bảng. Nhưng việc mải mê dâng cao khiến hệ thống phòng ngự của U23 Thái Lan để lộ nhiều khoảng trống cho U23 Iraq khai thác trong hiệp 2. May mắn cho á quân SEA Games 33 là đối phương không thể chuyển hóa thêm cơ hội thành bàn thắng.

U23 Iraq và U23 Thái Lan đã cống hiến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn. ẢNH: FAT

Nỗ lực tấn công của U23 Thái Lan được đền đáp ở phút 85. Hậu vệ Iraq phá bóng không tốt, tạo cơ hội cho tiền đạo Chinngoen Phutonyong dứt điểm trong vòng 5m50, ghi bàn gỡ hòa 1-1. Bàn thắng này cùng với việc hiệp 2 được bù giờ đến 6 phút đã tiếp thêm hưng phấn cho U23 Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công.

Phút 90+1, các thành viên lẫn người hâm mộ tiếc nuối khi cú sút chéo góc của Iklas đưa bóng chạm trúng cột dọc khung thành U23 Iraq. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng, khép lại trận hòa 1-1 đầy kịch tính giữa hai đội.

Kết quả này không làm hài lòng đôi bên, bởi U23 Iraq tụt xuống vị trí thứ 3 với 2 điểm, còn U23 Thái Lan vẫn đứng cuối bảng với 1 điểm và không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Trong khi hai đội dẫn đầu là U23 Trung Quốc (4 điểm) và U23 Australia (3 điểm).

Lượt trận cuối diễn ra vào ngày 14-1, U23 Thái Lan đối đầu U23 Trung Quốc, trong khi U23 Australia gặp U23 Iraq cùng giờ.

HỮU THÀNH