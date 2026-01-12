Vòng chung kết U23 châu Á 2026, Việt Nam - Saudi Arabia (23 giờ ngày 12-1): Nắm quyền tự quyết

Các cầu thủ U23 Việt Nam đang tạo nên hành trình ấn tượng ở sân chơi châu Á khi giành liên tiếp 2 trận thắng để tiếp tục dẫn đầu bảng A, rộng cửa vào vòng tứ kết. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có trong tay quyền tự quyết ở cuộc so tài cùng đội chủ nhà U23 Saudi Arabia tối 12-1.

U23 Việt Nam chỉ cần hòa là vào vòng tứ kết (ẢNH: TED TRẦN)

Bản lĩnh, tự tin và tuân thủ tốt kỷ luật chiến thuật là những gì mà U23 Việt Nam đã phô diễn ở 2 trận vừa qua, trước 2 đối thủ đến từ những trường phái bóng đá khác nhau và cùng giành chiến thắng thuyết phục.

Độ khó tiếp tục tăng dần, thử thách cuối cùng ở vòng đấu bảng đang chờ đón Đình Bắc và đồng đội trong cuộc so tài với U23 Saudi Arabia. Dù bất ngờ để thua Jordan ở lượt đấu thứ nhì, nhưng Saudi Arabia vẫn là đối thủ phải thận trọng.

Lối chơi của Saudi Arabia thiên về tốc độ, thể lực cùng với ưu thế chủ nhà nên sự thận trọng của các cầu thủ Việt Nam hẳn không thừa. Dốc nhiều sức cho 2 trận vừa qua với mật độ 3 ngày/trận, chuyện phục hồi thể lực sẽ là ưu tiên hàng đầu mà HLV Kim Sang-sik tập trung trong giai đoạn này.

Màn trình diễn ở 2 trận vừa qua của Việt Nam đủ khiến Saudi Arabia dè chừng, nhất là sự chắc chắn ở hệ thống phòng ngự kết hợp với tính kết dính giữa các tuyến. Khả năng kết thúc rất tốt là những gì mà hệ thống tấn công của U23 Việt Nam sẵn sàng dành cho đội chủ nhà.

Hẳn nhiên, chủ nhà có nền bóng đá có đẳng cấp ở khu vực, đạt tầm World Cup nên sự thận trọng mà HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho trận này không bất ngờ.

Giải đấu có VAR cũng là điều thuận lợi cho U23 Việt Nam từ những lo ngại về trọng tài. Nếu hòa hoặc thắng, Việt Nam sẽ giành được ngôi đầu bảng, đồng nghĩa với khả năng tránh được Nhật Bản ở vòng tiếp theo.

Theo điều lệ giải, những tiêu chí xếp hạng lần lượt là: điểm số, thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm (hiệu số, số bàn thắng), tiếp đến là hiệu số bàn thắng - bại toàn bảng, số bàn thắng ghi được, chỉ số fair-play và cuối cùng là bốc thăm.

QUỐC CƯỜNG