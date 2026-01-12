Bóng đá trong nước

Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng chỉ ra điểm mạnh của U23 Saudi Arabia

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận quyết định gặp đội chủ nhà U23 Saudi Arabia vào tối 12-1. Chỉ cần hòa cũng đủ để giành vé đi tiếp vào Tứ kết, nhưng trước đối thủ được đánh giá cao, sự thận trọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik là điều cần thiết. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng trực tiếp đến sân tập của U23 Việt Nam vào chiều 11-1 để lên tinh thần đội nhà.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đến sân tập của U23 Việt Nam vào chiều 11-1 để động viên toàn đội.
Điều đáng chú ý về lực lượng của U23 Việt Nam lúc này là sự trở lại của Nguyễn Thanh Nhàn. Tiền đạo này đã tham gia vào nội dung đối kháng tích cực trong buổi tập trước đó. Không khí trên sân tập thể hiện rõ sự tập trung và quyết tâm cao độ của toàn đội, bởi trận đấu với U23 Saudi Arabia mang ý nghĩa quyết định tấm vé vào vòng Tứ kết.

Theo lịch thi đấu được ban hành trước giải, U23 Việt Nam sẽ chuyển sang sân Prince Abdullah Al Faisal ở lượt trận cuối. Đây là lần đầu tiên thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu tại sân vận động này cũng như đá vào khung giờ muộn, trong khi U23 Saudi Arabia đã có hai trận trước đó. Tuy vậy, Ban huấn luyện vẫn chủ động xây dựng các phương án thích nghi nhanh với điều kiện sân bãi và thời tiết.

Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. “U23 Saudi Arabia là đội chủ nhà rất mạnh. Toàn đội đã phân tích đối thủ và xác định phải tập trung cao độ, thi đấu với tinh thần chiến đấu cao nhất cho trận đấu sắp tới”, Phi Hoàng chia sẻ.

Đánh giá về hàng công của đối thủ, Phi Hoàng nhận định: “Các cầu thủ tấn công của Saudi Arabia rất nhanh, khéo và có kỹ thuật. Ban huấn luyện yêu cầu chúng tôi phải đặc biệt lưu ý hai biên, hạn chế tối đa những điểm mạnh của họ. Hiện tại thể trạng của tôi rất tốt, toàn đội đều tập trung và quyết tâm cao để bước vào trận đấu quan trọng này”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia sẽ diễn ra vào 23g30 tối nay (12-1) theo giờ Việt Nam, cùng giờ với trận đấu giữa U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

CAO TƯỜNG

