Khám phá Trung tâm báo chí SEA Games 33

Khu kiểm tra an ninh ngay cổng vào MPC. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trung tâm báo chí chính của SEA Games 33 (MPC) được bố trí trong trụ sở Hãng phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (tại Bangkok). Để có thể vào được trung tâm, các phóng viên phải qua khâu kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Ngày 3-12, phóng viên báo SGGP đã đến MPC, cách sân Rajamangala (nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc) khoảng 45-60 phút di chuyển bằng xe hơi để nhận thẻ tác nghiệp. Dĩ nhiên để đến được nơi đây, chúng tôi đã được thưởng thức "đặc sản" kẹt xe có tiếng tại Thái Lan.

MPC hoạt động từ 8g đến 22g mỗi ngày trong thời gian diễn ra SEA Games 33 để có thể hỗ trợ các đội ngũ truyền thông có thêm thông tin trong quá trình tác nghiệp. Từ đầu cổng MPC, các phóng viên, nhà báo sẽ phải qua quá trình kiểm tra an ninh, các vật dụng mang theo.

IMG_20251203_102437.jpg
Khu vực dàn máy tính phục vụ phóng viên tác nghiệp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau những khoảng thời gian “đóng đô” tại các địa điểm thi đấu, các phóng viên có thể đến đây để hoàn thành bài viết của mình hay đơn giản là cập nhật thông tin của tất cả các môn thi đấu diễn ra trong ngày.

Khu vực của trung tâm với 30 máy tính bàn, có kết nối cùng máy in có thể phục vụ việc tác nghiệp của các phóng viên. Ngoài ra Ban tổ chức cũng dán các bảng thông tin cần thiết phục vụ việc tác nghiệp tại chỗ của các phóng viên.

Tại đây, các phóng viên sẽ được dùng đồ ăn miễn phí ở quầy buffet. Ngoài ra, khu vực căn tin sẽ phục vụ bữa trưa miễn phí từ 11g30 đến 14g30, tiếp thêm năng lượng cho các phóng viên khi tác nghiệp tại đại hội.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20-12, tuy nhiên một số môn thi đấu sẽ diễn ra trước thời điểm khai mạc. Thời điểm này, các phóng viên từ nhiều báo đài ở nhiều quốc gia đã đến MPC để làm thủ tục nhận thẻ tác nghiệp.

Một số hình ảnh tại MPC (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

IMG_20251203_102424.jpg
IMG_20251203_102350.jpg
IMG_20251203_102411.jpg
IMG_20251203_102343.jpg
IMG_20251203_102359.jpg
IMG_20251203_102417.jpg
IMG_20251203_102353.jpg
IMG_20251203_102321.jpg
NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG (từ Bangkok, Thái Lan)

