U23 VTV Bình Điền Long An "rèn quân" cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch

Trong ngày 12-7 vừa qua, VTV Bình Điền Long An đã có trận ra quân thắng lợi trước đối thủ Phú Thọ (Vĩnh Phúc) tại Nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên ở giải Vô địch bóng chuyền U23 quốc gia 2025. Với chiến thắng này, đội bóng miền Tây đã có khởi đầu suôn sẻ trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch năm nay. Theo lịch thi đấu, VTV Bình Điền Long An sẽ có trận đấu thứ 2 tại giải gặp IMP Bắc Ninh vào lúc 20 giờ ngày 16-7.

Dẫn dắt các tuyển thủ trẻ VTV Bình Điền Long An tham dự giải là huấn luyện viên Thái Quang Lai. Về mặt lực lượng, U23 VTV Bình Điền Long An được đánh giá là một trong những đội bóng mạnh của giải đấu khi đang là đương kim vô địch, song không vì thế mà các thành viên lơ là trong tập luyện.

Các tuyển thủ trẻ VTV Bình Điền Long An tích cực tập luyện cho giải U23 quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lan Vy, Như Anh, Bảo Ngọc, Thảo Nguyên, Bách Hợp...đều tập trung cao độ trong từng buổi tập, theo sát nội dung giáo án, phối hợp đội hình do ban huấn luyện đề ra. Đáng chú ý, sự góp mặt của đối chuyền Nguyễn Thị Trà My sau một thời gian tạm nghỉ do chấn thương và điều trị hồi phục, đã tiếp thêm tinh thần trong hành trình giành ngôi vị cao nhất của toàn đội. Việc Trà My có thể thi đấu là thông tin rất tích cực, giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn chiến thuật quan trọng cho chặng đường sắp tới.

Trà My trở lại thi đấu ở giải U23 quốc gia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm ngoái, thầy trò huấn luyện viên Thái Quang Lai đã vượt qua đội nữ U23 Thái Nguyên để giành HCV. Ở mùa giải năm nay, U23 Thái Nguyên tiếp tục là đối thủ đáng gờm, cũng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch khi giữ vị thế là đội chủ nhà, đồng thời có sự góp mặt của đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam là chủ công Đặng Thị Hồng. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, sự ổn định và chiều sâu đội hình mới là yếu tố quyết định thành công. Đây lại là điều mà U23 VTV Bình Điền Long An đang nắm trong tay.

Một số hình ảnh tại buổi tập luyện của U23 VTV Bình Điền Long An (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG