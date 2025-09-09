Khởi tranh giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025

Ngày 9-9 tại Câu lạc bộ Nguyễn Du (TPHCM), giải Cầu lông quốc tế Yonex - Sunrise Vietnam Open 2025 bắt đầu khởi tranh. Đây là giải cầu lông quốc tế uy tín được tổ chức hàng năm tại Việt Nam và nằm trong hệ thống tính điểm xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới.

Giải Cầu lông quốc tế Yonex - Sunrise Vietnam Open 2025 diễn ra từ ngày 9 đến 14-9 tại Câu lạc bộ Nguyễn Du (TPHCM), quy tụ 295 vận động viên (VĐV) đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 20 VĐV. Trong đó, Nguyễn Thùy Linh (đơn nữ) và Nguyễn Hải Đăng (đơn nam) được xếp trong tốp 8 "hạt giống" của giải.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, tuyển cầu lông Việt Nam thi đấu vòng loại ở các nội dung: đơn nữ, đơn nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Đáng chú ý, Vũ Thị Trang là gương mặt khai màn cho đội tuyển cầu lông Việt Nam với vòng loại đơn nữ. Cô lần lượt vượt qua 2 đối thủ Aashi Rawat (Ấn Độ) và Liang Ka Wing (Hồng Công Trung Quốc), giành suất bước vào nhánh đấu chính thức.

Vũ Thị Trang giành vé đi tiếp sau 2 trận thắng vòng loại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở bảng đơn nam, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh thi đấu vòng loại gặp đối thủ Orijit Chaliha (Ấn Độ). Tay vợt người Ấn Độ có lợi thế nhờ thể hình, thể lực tốt hơn nên đã giành chiến thắng trước tuyển thủ Việt Nam với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Lê Đức Phát cũng sớm kết thúc hành trình tại Vietnam Open năm nay trước đối thủ Kok Jing Hong (Malaysia).

Đức Phát thi đấu không thành công ở Vietnam Open 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau một vài điểm đầu khá cân bằng, Đức Phát dần bị vượt mặt trước những pha xử lí giàu kĩ thuật của Kok Jing Hong. Chung cuộc, tuyển thủ Malaysia giành vé đi tiếp khi thắng Đức Phát 2-0 (21-9; 21-15).

Một số hình ảnh tại giải (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH