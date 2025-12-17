SEA Games 33

Huỳnh Như, Hải Yến lặng lẽ nhận huy chương ở kỳ SEA Games cuối cùng

SGGPO

SEA Games 33 trên đất Thái Lan sẽ là kỳ đại hội cuối cùng của những cựu binh thuộc thế hệ vàng như Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Trần Thị Thu…

Thái Thị Thảo, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã và Trần Thị Hải Linh thẫn thờ ở bục nhận huy chương. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Thái Thị Thảo, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã và Trần Thị Hải Linh thẫn thờ ở bục nhận huy chương. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tối 17-12, trên sân Chonburi, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực trước dàn cầu thủ cao to bên phía Philippines. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ đã làm tung lưới đối phương ở phút 29, nhưng bàn thắng không được công nhận do trợ lý trọng tài phất cờ báo việt vị.

Quyết định này gây tranh cãi vì hình ảnh quay chậm cho thấy Bích Thuỳ còn đứng dưới cầu thủ Philippines hơn 1m khi nhận bóng.

IMG_0812.jpeg
Hải Yến động viên Trần Thị Thu sau khi đá hỏng luân lưu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Mất oan bàn thắng, tuyển nữ Việt Nam gặp khó trong việc tìm đường vào mành lưới đối phương. Kết quả hòa 0-0 được giữ nguyên suốt 120 phút thi đấu, buộc hai đội bước vào loạt sút luân lưu căng thẳng.

Trên loạt đấu súng may rủi, trung vệ Trần Thị Thu đá hỏng quả thứ 6, khiến tuyển nữ Việt Nam lỡ tấm huy chương vàng SEA Games 33 trong tiếc nuối, không thể kéo dài chuỗi 5 tấm huy chương vàng liên tiếp tại đại hội.

IMG_0810.jpeg
Nhưng chính Hải Yến thất vọng trên cabin. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ khi nhận huy chương bạc. Ban huấn luyện chỉ lặng lẽ ngồi ở cabin, không cùng các cầu thủ lên bục. Trong khi đó, nhiều tuyển thủ như Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Trần Thị Thu… lặng lẽ nhận huy chương, ánh mắt đượm buồn. Với họ, đây có thể là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp, khiến cảm xúc càng thêm nặng trĩu.

SEA Games 33 khép lại, nhưng hành trình của các tuyển thủ vàng vẫn tiếp tục. Những trải nghiệm quý giá tại Chonburi sẽ là bài học để họ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup 2026 và cơ hội giành vé dự World Cup 2027.

Một số hình ảnh đội tuyển nữ Việt Nam nhận huy chương bạc SEA Games 33

IMG_0799.jpeg
Đội tuyển nữ Việt Nam cảm ơn người hâm mộ có mặt tại sân Chonburi
94cc58587a3f5583a5cfd1b8e9ac2a85.jpeg
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên HLV Mai Đức Chung
IMG_0807.jpeg
Ông Tuấn động viên trung vệ Trần Thị Thu
IMG_0808.jpeg
Thủ môn Kim Thanh và trung vệ Diễm My buồn bã ở bục nhận huy chương
IMG_0803.jpeg
IMG_0805.jpeg
Trung vệ Hoàng Thị Loan đã thi đấu trọn 120 phút ở trận chung kết
IMG_0804.jpeg
Các tuyển thủ nữ Việt Nam lặng lẽ
IMG_0800.jpeg
IMG_0806.jpeg
3bcc772f54e54c789aadc738b6a78863.jpeg
Đội tuyển nữ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm
Tin liên quan
HỮU THÀNH - DŨNG PHƯƠNG (từ Chonburi, Thái Lan)

Từ khóa

Sân Chonburi Trần Thị Thu Asian Cup 2026 SEA Games 33 Phạm Hải Yến Đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như HLV Mai Đức Chung

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn