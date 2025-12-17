Huỳnh Như, Hải Yến lặng lẽ nhận huy chương ở kỳ SEA Games cuối cùng

SEA Games 33 trên đất Thái Lan sẽ là kỳ đại hội cuối cùng của những cựu binh thuộc thế hệ vàng như Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Trần Thị Thu…

Thái Thị Thảo, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã và Trần Thị Hải Linh thẫn thờ ở bục nhận huy chương. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tối 17-12, trên sân Chonburi, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực trước dàn cầu thủ cao to bên phía Philippines. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ đã làm tung lưới đối phương ở phút 29, nhưng bàn thắng không được công nhận do trợ lý trọng tài phất cờ báo việt vị.

Quyết định này gây tranh cãi vì hình ảnh quay chậm cho thấy Bích Thuỳ còn đứng dưới cầu thủ Philippines hơn 1m khi nhận bóng.

Hải Yến động viên Trần Thị Thu sau khi đá hỏng luân lưu. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Mất oan bàn thắng, tuyển nữ Việt Nam gặp khó trong việc tìm đường vào mành lưới đối phương. Kết quả hòa 0-0 được giữ nguyên suốt 120 phút thi đấu, buộc hai đội bước vào loạt sút luân lưu căng thẳng.

Trên loạt đấu súng may rủi, trung vệ Trần Thị Thu đá hỏng quả thứ 6, khiến tuyển nữ Việt Nam lỡ tấm huy chương vàng SEA Games 33 trong tiếc nuối, không thể kéo dài chuỗi 5 tấm huy chương vàng liên tiếp tại đại hội.

Nhưng chính Hải Yến thất vọng trên cabin. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ khi nhận huy chương bạc. Ban huấn luyện chỉ lặng lẽ ngồi ở cabin, không cùng các cầu thủ lên bục. Trong khi đó, nhiều tuyển thủ như Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Trần Thị Thu… lặng lẽ nhận huy chương, ánh mắt đượm buồn. Với họ, đây có thể là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp, khiến cảm xúc càng thêm nặng trĩu.

SEA Games 33 khép lại, nhưng hành trình của các tuyển thủ vàng vẫn tiếp tục. Những trải nghiệm quý giá tại Chonburi sẽ là bài học để họ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup 2026 và cơ hội giành vé dự World Cup 2027.

Một số hình ảnh đội tuyển nữ Việt Nam nhận huy chương bạc SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam cảm ơn người hâm mộ có mặt tại sân Chonburi

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên HLV Mai Đức Chung

Ông Tuấn động viên trung vệ Trần Thị Thu

Thủ môn Kim Thanh và trung vệ Diễm My buồn bã ở bục nhận huy chương

Trung vệ Hoàng Thị Loan đã thi đấu trọn 120 phút ở trận chung kết

Các tuyển thủ nữ Việt Nam lặng lẽ

Đội tuyển nữ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

HỮU THÀNH - DŨNG PHƯƠNG (từ Chonburi, Thái Lan)