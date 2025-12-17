Mất oan bàn thắng hợp lệ, tuyển nữ Việt Nam trượt huy chương vàng SEA Games 33 tiếc nuối

Đội tuyển nữ Việt Nam được cho bị từ chối một bàn thắng hợp lệ ở hiệp 1, từ đó dẫn đến việc thất bại trước Philippines tại trận chung kết SEA Games 33.

Tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc trận chung kết với sự thận trọng cao, chủ động kiểm soát thế trận và ưu tiên các đợt lên bóng ở hai biên để tìm cơ hội tấn công. Phút thứ 10, Nguyễn Thị Thanh Nhã xử lý khéo léo bên cánh trái, tung quả treo bóng khó chịu về phía cột hai, nhưng Ngân Thị Vạn Sự không thể nhảy tới đánh đầu.

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Phút 22, Thanh Nhã tiếp tục triển khai bóng hiệu quả, tạo điều kiện để Cù Thị Huỳnh Như xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Đến phút 29, tuyển nữ Việt Nam bị từ chối một bàn thắng gây tranh cãi. Từ quả tạt bên cánh phải của Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thuỳ bật cao đánh đầu cận thành, đưa bóng vào lưới đối phương.

Trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan căng cờ phất việt vị đầy tranh cãi. ẢNH DŨNG PHƯƠNG

Trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan căng cờ báo việt vị, dù trên các góc quay chậm truyền hình cho thấy đội trưởng Long Hali Moriah vẫn đứng thấp hơn Bích Thuỳ hơn 1m. Bất chấp sự phản ứng quyết liệt của Bích Thuỳ cùng đồng đội, tổ trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định.

Tiền vệ Bích Thuỳ thất vọng khi bàn thắng hợp lệ của mình bị từ chối. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở phần sân đối diện, Philippines trong hiệp 1 tạo ra hai pha lên bóng đáng chú ý bên cánh trái. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 23, khi Wunsch băng xuống xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang đầy nguy hiểm, song tiền đạo Ramirez không kịp băng vào dứt điểm cận thành. Vì vậy, 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, nhưng công tác trọng tài bị phàn nàn.

Đội tuyển nữ Việt Nam bắt nhịp trở lại vào đầu hiệp 2 tốt hơn, trong đó có hai cơ hội nhưng Thanh Nhã và Vạn Sự không thể tận dụng được.

Tiền vệ Thái Thị Thảo trong pha tranh chấp ở giữa sân. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Hải Yến cùng đồng đội tiếp tục làm chủ thế trận, trong khi HLV Mai Đức Chung ngoài đường biên liên tục có điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật. Phút 80, trung vệ Trần Thị Thu dâng cao bên cánh trái rồi tạt vào trong để Bích Thuỳ đánh đầu, khiến thủ môn McDaniel Olivia phải trổ tài cứu thua.

Vào cuối hiệp 2, hàng phòng ngự Philippines vẫn duy trì sự kín kẽ trước các đợt lên bóng của tuyển nữ Việt Nam. Vì vậy, tỷ số hòa 0-0 được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức, buộc hai đội phải bước vào 30 phút hiệp phụ.

Cầu thủ đôi bên xảy ra xô xát vào cuối hiệp 2. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bước vào hiệp phụ thứ nhất, cả hai đội đều ưu tiên thi đấu chắc chắn, nên không có cơ hội thực sự nguy hiểm nào được tạo ra trong 15 phút đầu.

Diễn biến hiệp phụ còn lại không có gì thay đổi khi cả hai đội tiếp tục duy trì sự thận trọng. Vì vậy, tỷ số hòa 0-0 phản ánh đúng 30 phút hiệp phụ, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Ở loạt "đấu súng" cân não, hai đội đều thực hiện thành công 5 cú sút đầu tiên. Nhưng đến lượt thứ 6, trung vệ Trần Thị Thu đá hỏng, khiến đội tuyển nữ Việt Nam trượt tấm huy chương vàng SEA Games 33 đầy tiếc nuối.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)