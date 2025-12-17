Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Philippines: Tự tin bảo vệ ngôi hậu SEA Games (19 giờ 30, ngày 17-12)

Thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào trận chung kết SEA Games 33 với quyết tâm phá dớp thua Philippines, tận dụng kinh nghiệm và bản lĩnh của đội bóng đang thống trị 4 kỳ đại hội liên tiếp, để tiếp tục viết nên niềm tự hào cho bóng đá nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng hướng đến tấm huy chương vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cái dớp thua Philippines không còn là áp lực mà trở thành động lực để đội tuyển nữ Việt Nam bước vào chung kết với quyết tâm cao nhất, sẵn sàng hướng tới một cái kết trọn vẹn tại SEA Games 33.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận chung kết với nỗi lo về cái dớp đã thua Philippines 3 trận liên tiếp tại SEA Games. Gần nhất là thất bại 0-1 trước chính đối thủ ở vòng bảng, đẩy thầy trò HLV Mai Đức Chung phải quyết đấu với Myanmar để lách qua khe cửa hẹp đi tiếp.

Đó là trận cầu mà Phạm Hải Yến cùng đồng đội nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như số cơ hội tạo ra, nhưng các cô gái của chúng ta lại đánh rơi điểm số đúng vào phút bù giờ cuối cùng chỉ vì một thoáng lơ là khi chống bóng bổng.

Thất bại trước Philippines thể hiện sự bế tắc trên mặt trận tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. Toàn đội bế tắc đến mức liên tục thực hiện những cú tạt, và trước đối thủ vượt trội về chiều cao, những quả tạt ấy dễ dàng bị hóa giải. Sau trận, chính HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận các học trò của mình đã tự phát chơi bóng bổng khi bị đối thủ bịt hết con đường dẫn vào khung thành.

Trận thua ở vòng bảng chính là bài học cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết. Gần như chắc chắn bộ ba trung vệ dày dạn kinh nghiệm Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My và Trần Thị Thu sẽ án ngữ trước khung thành của thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Ở vòng bảng gặp Philippines, chỉ Diễm My đá chính. Nhưng với sự trở lại của hai đồng đội Trần Thị Thu và Hoàng Thị Loan, hệ thống phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam đã giữ sạch lưới hai trận gần nhất.

Người hâm mộ luôn đứng sau ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: HỮU THÀNH

Sự ổn định từ tuyến dưới chính là điểm tựa để Phạm Hải Yến, Trần Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Thanh Nhã… tự tin dồn sức cho mặt trận tấn công. Hải Yến và Bích Thùy đang cho thấy hiệu suất ghi bàn ấn tượng (cùng có 4 bàn thắng), phía sau là Thái Thị Thảo (đã có 3 bàn) cùng Trần Thị Hải Linh đóng vai trò cầm trịch tuyến giữa.

Thể lực cũng là một lợi thế khác của đội tuyển nữ Việt Nam. Trận thắng dễ dàng, không tốn quá nhiều sức trước Malaysia ở vòng bán kết giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tránh được cả chấn thương lẫn thẻ phạt. Trong khi đó, Philippines phải cày ải đến loạt sút luân lưu với Thái Lan để giành vé vào chung kết. Việc tiền đạo Huỳnh Như đã giải tỏa “cơn khát” bàn thắng tại SEA Games cũng là tín hiệu tích cực.

“Chúng tôi sẽ chơi theo lối bóng ngắn, phối hợp nhỏ, đập tường và chọc khe. Toàn đội sẽ nỗ lực 100% sức lực, quyết tâm bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games”, thủ môn Kim Thanh chia sẻ trước trận đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam có truyền thống thi đấu các trận chung kết SEA Games, với 10 lần góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên Philippines vượt qua cả Thái Lan lẫn Myanmar để góp mặt trong trận tranh huy chương vàng. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng đang thống trị 4 kỳ SEA Games liên tiếp.

Mọi yếu tố đang dần nghiêng về phía thầy trò HLV Mai Đức Chung. Cái dớp thua Philippines ở những lần chạm trán trước đó giờ đây không còn là áp lực, mà trở thành động lực để Hải Yến cùng đồng đội bước vào trận chung kết với quyết tâm cao nhất. Từ bản lĩnh trận mạc, kinh nghiệm thi đấu ở những thời khắc lớn cho đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật lẫn thể lực, đội tuyển nữ Việt Nam có đủ cơ sở để tin vào một kết cục có hậu.

Hy vọng toàn đội sẽ tiếp tục “chân cứng đá mềm” để tiếp tục viết nên niềm tự hào cho bóng đá nữ Việt Nam.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)