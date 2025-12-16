HLV của tuyển nữ Philippines khuyên học trò quên trận thắng Việt Nam ở vòng bảng

HLV Mark Torcaso khẳng định tuyển nữ Philippines đang ở trạng thái hứng khởi và sẵn sàng cho trận chung kết SEA Games 33 gặp tuyển nữ Việt Nam, diễn ra vào lúc 19 giờ 30 tối 16-12 trên sân Chonburi (Thái Lan).

HLV Mark Torcaso của đội tuyển nữ Philippines. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận, HLV Mark Torcaso nhấn mạnh niềm tự hào khi đội tuyển nữ Philippines lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở trận đấu tranh huy chương vàng SEA Games.

“Tôi thực sự rất hào hứng khi có mặt tại đây để chơi trận đấu cuối cùng. Chúng tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đội tuyển nữ Việt Nam. Philippines đến đây để chơi với phong độ tốt nhất, và tôi nghĩ các cầu thủ đã thể hiện điều đó trong suốt giải đấu”, nhà cầm quân người Australia chia sẻ.

Tuyển nữ Việt Nam và Philippines từng đối đầu nhau tại vòng bảng. Khi đó, Philippines giành chiến thắng 1-0 với pha lập công đúng vào phút thi đấu cuối cùng. Xa hơn, Philippines đã thắng các đồng nghiệp đến từ Việt Nam 3 trận gần nhất tại SEA Games.

Theo HLV Torcaso, việc lọt vào chung kết là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của toàn đội.

Đại diện hai đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines tại buổi họp báo trước trận. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Đây là lần đầu tiên tuyển nữ Philippines vào chung kết SEA Games. Với tư cách là một quốc gia, chúng tôi cực kỳ tự hào. Các cầu thủ sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị chiến thuật cho trận đấu này, nhưng tôi sẽ không tiết lộ. Điều quan trọng là toàn đội đang rất háo hức được tranh tấm huy chương vàng”, ông nhấn mạnh.

Nhà cầm quân này cũng cho rằng trận chung kết sẽ mang ý nghĩa đặc biệt và có tính cạnh tranh rất cao. “Đây là một trận đấu khác biệt, bởi nó là trận tranh huy chương vàng. Tôi tin rằng cả hai đội sẽ chiến đấu cực kỳ quyết liệt. Hy vọng chúng tôi có thể khiến cả hai đất nước tự hào, cũng như mang đến một trận đấu xứng đáng cho người hâm mộ Việt Nam và Philippines”, HLV Torcaso nói thêm.

Bên cạnh HLV Mark Torcaso, tuyển thủ Jael-Marie Guy cũng thể hiện sự quyết tâm trước trận đấu lịch sử. “Toàn đội chúng tôi thực sự rất hào hứng khi được đối đầu với Việt Nam. Những trận đấu vừa qua đã cho thấy rõ bản sắc của đội tuyển nữ Philippines. Chúng tôi đang có động lực rất lớn và sẵn sàng cống hiến tất cả những gì mình có”, Jael-Marie Guy chia sẻ.

Nữ tuyển thủ này cho biết đội tuyển Philippines luôn giữ cách tiếp cận từng trận đấu một, không để áp lực chi phối. “Chúng tôi tin tưởng vào bản thân và những nỗ lực đã bỏ ra trong suốt vài tuần qua. Dù trải qua trận đấu rất khó khăn trước Thái Lan ở bán kết, nhưng từ ban huấn luyện, các cầu thủ cho đến người hâm mộ Philippines đều tin rằng đội sẽ chơi với phong độ tốt nhất trong trận chung kết”, cô nói.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)