Đội tuyển nữ Việt Nam thua đáng tiếc ở phút 90+4

Ở tình huống lên bóng được xem là cuối cùng của Philippines, dù thủ môn Trần Thị Kim Thanh đã nỗ lực cản phá, nhưng vẫn không thể giúp đội tuyển nữ Việt Nam tránh thất bại 0-1 ở lượt trận thứ hai vòng bảng SEA Games 33.

Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại đáng tiếc trước Philippines. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sau khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 7-0 trước Malaysia, đội tuyển nữ Việt Nam gặp thử thách đầu tiên trên hành trình bảo vệ ngôi hậu bằng cuộc đối đầu với Philippines.

Cùng với Myanmar, Philippines là một trong hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thầy trò HLV Mai Đức Chung cho hai tấm vé vào vòng bán kết. Cái dớp hai kỳ SEA Games gần nhất đều không thắng đối thủ càng khiến đội tuyển nữ Việt Nam thận trọng hơn. Thậm chí, thủ môn số 1 Kim Thanh cũng nén đau để trở lại bắt chính.

Các đội tuyển thể thao Việt Nam đến cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, Philippines khi tiếp cận trận đấu đã lùi sâu, từ đó mở ra các cơ hội dứt điểm cho đội bóng áo đỏ trong nửa đầu hiệp 1. Phút 11, Nguyễn Bích Thùy dứt điểm trước vòng 5m50 nhưng thủ môn Olivia McDaniel đã ôm gọn bóng.

Tiếp đến, những cú sút từ Thái Thị Thảo và Nguyễn Thị Thanh Nhã buộc McDaniel phải trổ tài cứu thua. Sau giai đoạn đầu tạo ra cơ hội nhưng chưa tận dụng thành công, đội tuyển nữ Việt Nam bị Philippines kéo vào thế trận giằng co.

HLV Mai Đức Chung liên tục chỉ đạo ngoài đường biên. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dẫu vậy, xuyên suốt hiệp 1, Philippines chỉ tạo được một cơ hội đáng kể ở phút 14. Thoát xuống từ đường chọc khe của đồng đội, Alexa Marie Pino đối mặt với thủ môn Kim Thanh nhưng lại dứt điểm vọt xà. Tỷ số hòa 0-0 khép lại 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn duy trì thế trận chủ động. Phút 55, Bích Thùy bỏ lỡ cơ hội được xem là rõ ràng nhất từ đầu trận. Cú sút của Huỳnh Như tạo ra tình huống lộn xộn, Bích Thùy nhanh chân cướp bóng, vượt qua cả thủ môn McDaniel. Tuy nhiên, khi trước mặt chỉ còn khung thành trống, pha dứt điểm của cô lại bị một hậu vệ Philippines lao về cứu thua.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở trận gặp Philippines. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển nữ Việt Nam dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn, nhưng lại vấp phải hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Philippines. Về cuối trận, 2 đội đều thận trọng trong từng pha xử lý. Bởi một thất bại có thể ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp tại bảng đấu.

Phút 90+2 tranh cãi xảy ra khi quả tạt của Thanh Nhã được cho chạm tay một cầu thủ Philippines trong vòng cấm. Dẫu vậy, trọng tài không thổi phải đền còn cho HLV thể lực Cedric Roger thẻ vàng vì lỗi phạt. Hai phút sau tình huống, đội tuyển nữ Việt Nam nhận bàn thua đáng tiếc.

Từ pha phất dài của thủ môn Philippines, thủ môn Kim Thanh đỡ được pha dứt điểm đầu tiên, nhưng Alexandrea nhanh chân lao vào đá bồi, ghi bàn thắng duy nhất cho đối phương.

Thất bại đáng tiếc 0-1 này khiến đội tuyển nữ Việt Nam tụt xuống vị trí thứ hai bảng B với 3 điểm. Lượt trận cuối diễn ra vào ngày 11-12, thầy trò HLV Mai Đức Chung bị đặt vào tình thế phải thắng Myanmar (6 điểm) thì mới chắc suất đi tiếp. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Philippines (3 điểm) gần như sẽ giành trọn 3 điểm trước đối thủ yếu nhất bảng là Malaysia (0 điểm).

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)