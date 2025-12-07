Kim Thanh bỏ ngỏ khả năng bắt trận quan trọng gặp tuyển nữ Philippines

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và để ngỏ khả năng ra sân ở trận đấu quan trọng với Philippines vào ngày mai (8-12).

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh để ngỏ khả năng ra sân bắt trận gặp tuyển nữ Phillipines. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đây là thông tin khiến ban huấn luyện lẫn người hâm mộ không thể không lo lắng, nhất là khi đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị đối mặt thử thách lớn đầu tiên tại vòng bảng SEA Games 33.

Theo SGGPO tìm hiểu, Kim Thanh dính chấn thương trong buổi tập trước trận mở màn gặp Malaysia. Đáng chú ý là cô không va chạm với ai nhưng xuất hiện cảm giác đau, buộc đội ngũ y tế phải can thiệp ngay lập tức. Chẩn đoán cho thấy thủ môn số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam bị đau bắp đùi sau chân trái và cần được các chuyên viên vật lý trị liệu theo dõi sát sao.

Sau quá trình điều trị ngắn, Kim Thanh đã quay lại tập nhẹ nhưng vẫn không thể bắt bóng. Dù rất muốn ra sân ở trận gặp Malaysia ngày 5-12, cô không được phép thi đấu vì tình trạng chưa ổn định. Bác sĩ đội tuyển cho biết việc chấn thương không xuất phát từ va chạm khiến việc đánh giá mức độ hồi phục trở nên khó khăn hơn.

Tiền vệ Thái Thị Thảo bình phục chấn thương. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trong trận ra quân, thủ môn số 2 Khổng Thị Hằng được trao suất bắt chính. Trước một Malaysia quá yếu, Khổng Thị Hằng gần như không phải làm việc nhiều, giúp đội tuyển nữ Việt Nam có trận thắng đậm 7-0 để tạm dẫn đầu bảng. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Philippines hứa hẹn sẽ căng thẳng hơn nhiều. Nếu Kim Thanh tiếp tục không thể thi đấu, hàng thủ Việt Nam sẽ phải đối mặt áp lực lớn, dù Khổng Thị Hằng vẫn là thủ môn có kinh nghiệm trận mạc.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển nữ Việt Nam đón tin vui khi chấn thương lật cổ chân của Thái Thị Thảo đã bình phục. Tiền vệ của đội nữ Hà Nội sẵn sàng ra sân đá chính, giúp đội có thêm phương án chất lượng để đối đầu lối chơi giàu thể lực của Philippines.

Sau chiến thắng tưng bừng trước Malaysia, thầy trò HLV Mai Đức Chung tạm xếp nhất bảng B nhờ hơn Myanmar về hiệu số. Trong khi đó, Philippines đang chịu nhiều áp lực khi để thua 1-2 trước Myanmar. Họ buộc phải thắng Việt Nam nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Ngược lại, chỉ cần có điểm trước đối thủ trực tiếp này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiến gần hơn tấm vé vào bán kết.

HỮU THÀNH - HƯƠNG NGUYỄN (từ Chonburi, Thái Lan)