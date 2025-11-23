Ấn tượng với Liên hoan võ thuật TPHCM 2025

Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trình diễn đặc sắc tại trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM 2025 với chủ đề “Võ thuật Việt Nam – Kết nối hòa bình” đã chính thức bế mạc vào tối 23-11.

Các tiết mục trình diễn được dàn dựng công phu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM 2025 diễn ra xuyên suốt từ ngày 21 đến 23-11, là điểm hội tụ của các chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Lan, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Indonesia ...) và hơn 20 đoàn trong nước. Những màn trình diễn từ các môn võ truyền thống của Việt Nam như: Vovinam, võ cổ truyền, Tân Khánh Bà Trà, Tây Sơn Bình Định, khí công Hồng Gia Quyền, đến các môn võ quốc tế nổi tiếng như: taekwondo, karate, muay…

Sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của TPHCM là điểm hẹn quốc tế của các trường phái võ thuật, là nơi gặp gỡ của văn hóa – học thuật – giao lưu cộng đồng và ứng dụng công nghệ thể thao hiện đại.

Bộ môn Muay trình diễn tại liên hoan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan đã diễn ra sôi nổi, nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các cấp lãnh đạo và đông đảo người dân. Trong đó, diễn đàn khoa học đã khơi mở tư duy, định hình chiến lược phát triển võ thuật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Các khóa đặc huấn chuyên môn, hội thi biểu diễn đã lan tỏa tinh hoa, đưa võ thuật đến gần cộng đồng.

Đáng chú ý, ban tổ chức đã vận động thành công số tiền 1 tỷ đồng từ các đơn vị đồng hành và gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hỗ trợ người dân ở những địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hành động ý nghĩa này không chỉ kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân bị thiên tai, mà còn thể hiện rõ tinh thần “nhân văn võ đạo” mà Liên hoan hướng tới: dùng võ thuật để lan tỏa giá trị nhân ái và trách nhiệm xã hội bằng những việc làm thiết thực.

Một số hình ảnh tại sự kiện (DŨNG PHƯƠNG):

NGUYỄN ANH