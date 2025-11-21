Tinh hoa võ Việt kết nối hoà bình

Tối 21-11, Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM 2025 với chủ đề “Võ thuật Việt Nam – Kết nối hòa bình” chính thức khai mạc tại trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), mang đến những tiết mục trình diễn đặc sắc, quảng bá các môn võ thuật đến gần hơn với công chúng.

Phần trình diễn ở bộ môn Vovinam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM...

Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương cho các đoàn tham dự liên hoan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên hoan Võ thuật quốc tế TPHCM 2025 diễn ra từ ngày 21 đến 23-11, là điểm hội tụ của các chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Lan, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Indonesia ...) và hơn 20 đoàn trong nước. Những màn trình diễn từ các môn võ truyền thống của Việt Nam như: Vovinam, võ cổ truyền, Tân Khánh Bà Trà, Tây Sơn Bình Định, khí công Hồng Gia Quyền, đến các môn võ quốc tế nổi tiếng như: taekwondo, karate, muay…Tất cả sẽ cùng nhau giao lưu, học hỏi và biểu diễn những màn võ thuật đặc sắc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết: "Liên hoan là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam và lan tỏa hình ảnh một đất nước hòa bình – nghĩa tình – hội nhập. Năm nay, liên hoan không chỉ là sân chơi của những người yêu võ thuật, mà còn là không gian giao lưu văn hóa quốc tế, nơi tinh hoa võ học Việt Nam được kết nối với nhiều trường phái võ thuật đặc sắc trên thế giới. Qua đó, TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò là một đô thị văn minh, hiện đại, năng động, nhân văn, với tinh thần cởi mở và chủ động hội nhập, phấn đấu trở thành 'siêu đô thị quốc tế' - một đô thị thông minh, xanh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động".

Các bộ môn pencak silat và muay tại liên hoan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM góp phần không nhỏ vào việc quảng bá hình ảnh của võ thuật Việt Nam ra thế giới, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối các nền võ thuật và nâng cao nhận thức về giá trị truyền thống của võ học trong bối cảnh hiện đại. Từ đây, khơi gợi sự quan tâm và lòng yêu mến võ thuật của người dân TPHCM, đặc biệt trong đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Bộ môn karate tham gia trình diễn tại liên hoan võ thuật quốc tế TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khuôn khổ sự kiện, người dân và du khách sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động nổi bật: giải thi hội diễn võ thuật quốc tế mở rộng; hội thảo khoa học quốc tế; triển lãm "võ thuật - trí tuệ số"; đại lộ võ thuật - sân khấu đường phố; khu văn hoá - nghệ thuật - thể thao...

NGUYỄN ANH