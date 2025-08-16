Khởi tranh giải bóng chuyền CUP GOLD 7400 lần 1

Giải bóng chuyền CUP GOLD 7400 do Công ty Thiên Tân khởi xướng và tổ chức theo hình thức mới lạ là duy trì hàng tháng, đan xen giữa nội dung nam và nội dung nữ. CUP GOLD 7400 lần 1 ở nội dung bóng chuyền nam diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-8, quy tụ 13 đội bóng đến từ các trường học, câu lạc bộ phong trào bán chuyên tại TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận. Các đội chia thành 4 bảng đấu, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn các đội xếp nhất và nhì ở mỗi bảng vào vòng sau.

13 đội tham gia tranh tài trong mùa giải đầu tiên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Dương Văn Hồ Vũ, Giám đốc Công ty Thiên Tân, Trưởng Ban tổ chức cho biết, bản thân ông luôn mong muốn hình thành một hệ thống giải đấu bóng chuyền dành riêng cho các bạn học sinh, sinh viên, người chơi bán chuyên được duy trì hàng tháng, tạo điều kiện để họ tiếp cận nhiều sân chơi chất lượng, bổ ích, uy tín và quy mô lớn.

Không như suy nghĩ của nhiều người, giải phong trào chỉ mang tính chất giao lưu, giải trí, vui là chính giữa những hội nhóm quen biết, không mang tính chuyên môn cao. Hơn nữa số lượng giải đấu trong năm cũng không nhiều. Tuy nhiên, sự xuất hiện của CUP GOLD 7400 nói riêng, hay các giải đấu do Thiên Tân tổ chức nói chung cho thấy sự nghiêm túc đầu tư ở sân chơi cấp độ phong trào.

Ông Dương Văn Hồ Vũ luôn mong muốn hình thành một hệ thống giải đấu bóng chuyền dành riêng cho các bạn học sinh, sinh viên, người chơi bán chuyên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

"Sau thời gian dài ấp ủ, kế hoạch chuỗi giải đấu bóng chuyền phong trào duy trì tổ chức hàng tháng đã được đưa vào thực tế, nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ giới chuyên môn và người hâm mộ thể thao nước nhà. Dù là giải phong trào nhưng các khâu trong quy trình tổ chức đều tương tự như giải chuyên nghiệp, từ điều lệ, quy định, trọng tài, trang phục...Qua giải có thể truyền thêm động lực để các bạn sinh viên nâng cao ý thức tập luyện thể dục thể thao, cũng là bệ phóng để phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng thể thao cho nền bóng chuyền TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung từ cộng đồng sinh viên", Ông Dương Văn Hồ Vũ bày tỏ.

Giải đấu mang tính phi lợi nhuận, không bán vé, thậm chí ban tổ chức còn trao tặng nhiều món quà có ý nghĩa cho các đội tham dự, tài trợ nước uống Eco Water…Ngoài ra, sự xuất hiện của trái bóng chuyền mang thương hiệu Thiên Tân trên sân đấu đã mang đến nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ giới mộ điệu.

Trái bóng chuyền Thiên Tân được sử dụng trong giải đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một số hình ảnh tại giải (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH