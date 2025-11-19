Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tập trung mục tiêu "săn vàng" SEA Games 33

Hướng đến SEA Games 33, các đội tuyển trực thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) đang tăng tốc tập luyện để sẵn sàng cho những cuộc tranh tài tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Thời gian qua, Trung tâm HLTTQG đã chủ động xây dựng những phương án tập trung tập huấn của các đội tuyển, qua đó đảm bảo các công tác về chuyên môn, dinh dưỡng, hậu cần...cho các vận động viên (VĐV). Trung tâm HLTTQG hiện là “đại bản doanh” của 30 đội tuyển khu vực phía Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33.

Bước vào phòng tập của đội tuyển judo trẻ quốc gia, các kỹ thuật được VĐV thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần. Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt, rơi xuống cả sàn tập cho thấy sự quyết tâm cao độ của các tuyển thủ chuẩn bị cho kỳ đại hội sắp diễn ra.

Võ sĩ Dương Thanh Thanh rèn chuyên môn cùng tuyển thủ nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại kỳ SEA Games 33, đội tuyển judo trẻ quốc gia đóng góp 2 gương mặt tranh tài ở Thái Lan là Lê Đức Đông (hạng 81kg nam) và Dương Thanh Thanh (hạng trên 78kg nữ). Theo HLV Nguyễn Quốc Thắng, 2 võ sĩ vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Mông Cổ, là bước chạy đà quan trọng cho SEA Games 33. Trước thềm đại hội, Đức Đông và Thanh Thanh sẽ tập trung tại Trung tâm HLTTQG (TPHCM), chuẩn bị tinh thần lẫn chuyên môn tốt nhất, đảm bảo điểm rơi phong độ đúng vào thời điểm đại hội tại Thái Lan.

Võ sĩ Dương Thanh Thanh chia sẻ: "Ban huấn luyện đã điều chỉnh các giáo án giúp tôi cải thiện tốc độ lẫn tính linh hoạt để có trạng thái tốt nhất ở SEA Games sắp tới. Tôi quyết tâm bảo vệ được thành tích HCV từng giành được ở SEA Games 32".

Là gương mặt kỳ cựu trong đội hình điền kinh Việt Nam (khu vực phía Nam) sẽ dự tranh tại SEA Games 33 sắp tới, tuyển thủ ném lao Nguyễn Hoài Văn hào hứng cho hành trình "săn vàng" sắp tới của mình.

"Đã 5 kỳ SEA Games mà tôi có cơ hội tham dự, dẫu vậy tinh thần cống hiến, sẵn sàng giành thành tích cao nhất cho thể thao Việt Nam vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Dù rằng phải đối mặt với đối thủ từ Thái Lan và Indonesia rất mạnh, nhưng tôi quyết tâm nỗ lực hết mình để mang về thành tích", VĐV Hoài Văn cho biết.

Nguyễn Hoài Văn tập trung cho SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng chung mục tiêu "săn" huy chương trên đất Thái, tuyển thủ Phasiro (hạng trên 77kg nữ, đội tuyển cử tạ Việt Nam) chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 tôi có cơ hội tham dự SEA Games và kỳ vọng tái lập thành tích huy chương ở đại hội lần này. Giai đoạn này, tôi được tập theo giáo án 2 buổi/ngày, giảm các bài tập nặng để tránh chấn thương đáng tiếc có thể gặp phải, gây ảnh hưởng đến thành tích".

Trở lại sau thời gian vắng mặt ở SEA Games 32 (Campuchia), đội tuyển nam bóng ném trong nhà Việt Nam đặt quyết tâm bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được ở SEA Games 31. Tập trung cho SEA Games 33, đội tuyển có 21 thành viên (3 HLV và 18 VĐV). Theo chia sẻ của HLV trưởng Tăng Quý Minh, sau giai đoạn nước rút cuối cùng, ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách còn 16 VĐV để lên đường sang Thái Lan sẵn sàng cho các trận tranh tài.

"Trong giai đoạn này, ban huấn luyện có những điều chỉnh về đội hình cũng như chiến thuật để các đối thủ khó lòng bắt bài đội tuyển Việt Nam, từ đó chúng ta có thể tấn công phá vỡ thế phòng thủ của đội bạn. Dù rằng chịu áp lực từ sân khách Thái Lan, nhưng chúng tôi quyết tâm làm nên thành tích cho thể thao nước nhà", HLV Quý Minh chia sẻ.

Các võ sĩ kickboxing Việt Nam quyết tâm giành thành tích tại đại hội ở Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, 3 võ sĩ kickboxing Việt Nam (tập huấn tại Trung tâm HLTTQG) cũng đang trong quá trình khổ luyện 3 buổi/ngày để có thể đạt điểm rơi phong độ tốt nhất vào những ngày tranh tài ở tháng 12. Theo HLV Lê Duy Nguyên, các tuyển thủ vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Thái Lan để nâng cao về thể lực, kỹ thuật, chuyên môn. Thời điểm này, các VĐV sẽ tập tại Trung tâm HLTTQG để điều chỉnh điểm rơi phong độ cũng như cân nặng của mình, phù hợp với nội dung thi đấu ở SEA Games 33.

Trong thời điểm tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33, mỗi VĐV trọng điểm được đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng 480.000 đồng/ngày, giúp duy trì thể lực, tinh thần và phong độ tốt nhất hướng tới thành tích cao tại đại hội. Các VĐV được đảm bảo 4 bữa/ngày với khoảng 6-8 món/bữa, tùy thuộc đặc điểm của mỗi môn thể thao.

Một số hình ảnh các đội tuyển tập huấn tại Trung tâm HLTTQG (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

