SEA Games 33

Một vòng quanh sân vận động Suphachalasai

SGGPO

Tại SEA Games 33, chương trình thi đấu điền kinh diễn ra từ ngày 11 đến 16-12 tại sân vận động Suphachalasai (Bangkok). Thời điểm này, các công nhân đang hối hả bố trí lại khuôn viên sân chuẩn bị cho những ngày tranh tài sắp tới.

Theo thông báo từ Ban tổ chức SEA Games 33, cũng như Liên đoàn Điền kinh Thái Lan, sân vận động được chọn tổ chức môn điền kinh là Suphachalasai. Đây là sân đấu nổi tiếng nằm giữa thủ đô Bangkok, được xây dựng từ năm 1937 và nâng cấp mở rộng vào năm 1941.

Đây là một sân đấu nổi tiếng lâu đời và đã được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên đoàn điền kinh thế giới với sức chứa hiện tại khoảng 20.000 chỗ ngồi.

IMG_20251206_123843.jpg
Các nhân viên đang gấp rút sắp xếp các dụng cụ tại sân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng đá Thái Lan từng chọn Suphachalasai làm sân nhà trong nửa thập kỷ, cho tới khi nước này tổ chức Asiad 1998 và họ xây sân vận động mới Rajamangala với sức chứa lớn hơn. Nơi đây từng tổ chức chương trình thi đấu điền kinh ở kỳ SEA Games 1985, giải Vô địch điền kinh châu Á 2023, giải Vô địch điền kinh các nội dung tiếp sức châu Á 2024...

Từ khu vực sân vận động Rajamangala (nơi diễn ra khai mạc và bế mạc SEA Games 33) đến sân Suphachalasai sẽ mất khoảng 45-60 phút di chuyển bằng ô tô. Dưới cái nắng như đổ lửa, các công nhân đang tất bật chuẩn bị trong khuôn viên sân, bố trí dụng cụ phù hợp theo từng khu nội dung thi đấu.

Quang cảnh tại sân Suphachalasai. Video: THANH TÙNG

Một số hình ảnh của sân vận động Suphachalasai (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)

