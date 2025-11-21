Tự tin trước lúc lên đường

Tham dự sự kiện có sự hiện diện của các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; Phạm Thanh Tú, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, cùng nhiều lãnh đạo các sở, ngành...

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tham dự Lễ xuất quân động viên tinh thần các đội tuyển. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh. Ảnh : DŨNG PHƯƠNG

Trước lễ xuất quân, các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam (khu vực phía Nam - TPHCM) đã tham gia dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước trụ sở UBND TPHCM). Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam và Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM đã dẫn đầu đoàn dâng những bó hoa tươi thắm lên Bác như một lời hứa quyết tâm trước ngày lên đường.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM đã báo cáo tình hình chuẩn bị cho SEA Games 33 của các đội tuyển. Đoàn thể thao Việt Nam (khu vực phía Nam) gồm có 30 đội tuyển tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia. Mục tiêu của TPHCM được lồng ghép vào mục tiêu chung của khu vực phía Nam: quyết tâm là địa bàn đóng góp nhiều HCV nhất, trong đó tiếp tục đóng góp 59 HLV, 258 VĐV, tham gia thi đấu 37/45 môn mà đoàn Việt Nam đăng ký.

Các đại biểu thực hiện nghi thức trao cờ tại lễ xuất quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài ra, các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ... cũng góp phần quan trọng, tạo nên một lực lượng đoàn kết, mạnh mẽ, không chỉ đại diện cho một địa phương, mà đại diện cho toàn bộ khu vực phía Nam - vùng đất nghĩa tình, kiên cường và luôn tràn đầy khát vọng vươn lên.

Dịp này, UBND TPHCM trao tặng 300 triệu đồng cho Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, chuẩn bị cho các đội tuyển tham dự SEA Games 33.

UBND TPHCM trao tặng 300 triệu đồng động viên tinh thần các VĐV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng tại lễ xuất quân, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao những đóng góp của các đội tuyển tập huấn khu vực phía Nam nói chung, TPHCM nói riêng, phấn đấu vì thành tích huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

"Với sự chuẩn bị nghiêm túc và khát khao chinh phục các thành tích mới, Cục TDTT Việt Nam mong muốn các đội tuyển thể thao của TPHCM và khu vực phía Nam sẽ giữ vững tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và ý chí chiến đấu cao nhất; phấn đấu giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33; đồng thời cần làm gương trong thực hiện các quy định của ban tổ chức và luật thi đấu, nhất là quy định về phòng, chống doping, nhằm bảo vệ sự trong sạch, danh dự và uy tín của thể thao Việt Nam; cần thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, phong cách ứng xử văn minh và chuyên nghiệp, xứng đáng là đại sứ hình ảnh của đất nước trước bạn bè quốc tế", ông Nguyễn Hồng Minh phát biểu chỉ đạo.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một số hình ảnh tại lễ xuất quân (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH