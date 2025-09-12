Nguyễn Hải Đăng dừng bước tại Vietnam Open 2025

Là đại diện đơn nam duy nhất của tuyển Việt Nam góp mặt tại tứ kết giải Cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 (đang diễn ra tại CLB Nguyễn Du, TPHCM), song Nguyễn Hải Đăng không thể tạo nên bất ngờ khi thất bại trước đối thủ người Trung Quốc.

Nguyễn Hải Đăng dừng bước tại tứ kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại tứ kết giải Cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 diễn ra chiều ngày 12-9, Nguyễn Hải Đăng (hạt giống số 7) chạm trán cùng Wang Zi Jun (Trung Quốc). Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Hải Đăng có phần nhỉnh hơn khi không chỉ là hạt giống số 7 của Vietnam Open mà còn có thứ hạng cao hơn đáng kể. Trên bảng xếp hạng thế giới, Hải Đăng đứng thứ 63, trong khi Wang Zi Jun xếp sau tới 96 bậc, hạng 159.

Hải Đăng nhập cuộc với phong độ tốt, thể hiện lối đánh bền bỉ, nhưng sự tự tin và khả năng phòng thủ chắc chắn giúp tay vợt Trung Quốc chiếm lợi thế và thắng séc 1. Sang séc 2, đại diện Việt Nam thay đổi chiến thuật, tăng cường những pha tấn công dồn dập khiến đối thủ gặp khó trong việc chống đỡ.

Hải Đăng chiến thắng ở séc 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở séc 3 quyết định, Hải Đăng tiếp tục cho thấy bản lĩnh khi dẫn trước 18-14, khiến khán giả tràn đầy hy vọng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc quyết định, anh bất ngờ mất tập trung, để đối thủ ghi liên tiếp 7 điểm, lật ngược thế trận và giành chiến thắng 21-18, thắng chung cuộc 2-1.

So với mùa giải 2024, thành tích vào đến tứ kết vẫn là bước tiến đáng ghi nhận giúp Hải Đăng tích lũy thêm điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng Liên đoàn cầu lông thế giới.

Một số hình ảnh tại giải (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG