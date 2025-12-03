SEA Games 33

Ban tổ chức SEA Games 33 chiêu đãi các phóng viên Đông Nam Á tham gia tác nghiệp tại MPC

Trung tâm báo chí chính của SEA Games 33 (MPC) tại Bangkok đã đi vào hoạt động từ ngày 1-12. Ngoài các hoạt động chuyên môn dành cho giới truyền thông tại đây, Ban tổ chức SEA Games 33 còn chiêu đãi các phóng viên những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

MPC được bố trí trong trụ sở Hãng phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (tại Bangkok). Nơi đây hoạt động từ 8g đến 22g mỗi ngày trong thời gian diễn ra SEA Games 33 để có thể hỗ trợ các đội ngũ truyền thông có thêm thông tin trong quá trình tác nghiệp.

Sự niềm nở và hiếu khách của người dân tại Thái Lan nói chung, Ban tổ chức SEA Games 33 nói riêng là điều đầu tiên mà bất kỳ ai cũng dễ dàng cảm nhận. Nắm bắt tâm lý tập trung vào công việc mà quên đi những bữa ăn của các phóng viên, Ban tổ chức SEA Games 33 đã thiết kế quầy ăn nhẹ tại MPC với sandwich, bánh ngọt, đồ uống miễn phí để phục vụ mọi người.

Nhóm phóng viên báo SGGP dùng bữa trưa tại MPC. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đáng chú ý, khu vực căng tin sẽ phục vụ bữa trưa miễn phí từ 11g30 đến 14g30, tiếp thêm năng lượng cho các phóng viên khi tác nghiệp tại đại hội. Chỉ cần có thẻ tác nghiệp đã được kích hoạt, các phóng viên sẽ được phát coupon để dùng bàn buffet miễn phí với các món như mì Ý, salad, bánh mì, trái cây...thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngoài khung giờ này, khu vực căng tin vẫn có các quầy thực phẩm khác, nhưng sẽ tính phí.

Một số hình ảnh tại khu vực căng tin MPC (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG (từ Bangkok, Thái Lan)

Trung tâm báo chí SEA GAMES 33 MPC Trung tâm báo chí SEA Games Dinh dưỡng SEA Games Phóng viên tác nghiệp

