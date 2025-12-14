Đội tuyển futsal nữ vào bán kết với ngôi đầu bảng B

Myanmar chỉ còn con đường phải thắng cách biệt mới hy vọng vào bán kết nên đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Họ tổ chức đeo bám kèm người quyết liệt, gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. Diễn biến của hiệp đầu các cầu thủ Myanmar cho thấy sự nguy hiểm ở thời gian kiểm soát bóng, tổ chức tấn công trước khung thành thủ môn Hải Yến.

Trong thế trận chặt chẽ ấy, đội tuyển nữ futsal Việt Nam không có nhiều cơ hội dứt điểm trong 10 phút đầu tiên ngoài pha càn lướt rồi tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc của Thu Xuân ở phút thứ 7. Có nhiều thời điểm đội Việt Nam thi đấu mất tập trung thể hiện tâm lý không tốt trước lối chơi đầy tính kỷ luật của đối phương.

Phút thứ 10, Myanmar đã có bàn thắng dẫn trước từ pha lên bóng đầy tốc độ của Ei Ei Kyaw và đánh bại thủ môn Hải Yến. Bị dẫn bàn, đội tuyển nữ futsal Việt Nam đã dồn lên sau đó. Các học trò của ông Nguyễn Đình Hoàng có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng thủ môn Sandi Aung đã phản xạ xuất sắc, đẩy 3 tình huống ăn bàn trông thấy chỉ trong vòng 4 phút sau khi có bàn dẫn điểm.

Tổ chức phòng ngự kín kẽ nhưng không ngại va chạm, Myanmar đã nhiều phen phạm lỗi. Một trong những pha phạm lỗi của họ đã đem lại quả đá phạt ở gần vạch 6m cho đội tuyển Việt Nam ở phút 17 và Thanh Ngân đã không bỏ qua cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1-1. Một phút sau, các cô gái Việt Nam được hưởng quả phạt đền từ chấm 10m do lỗi tổng hợp thứ 6 của đối thủ. Phương Anh tung cú dứt điểm rất mạnh, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà.

Diễn biến từ đầu hiệp hai khá cân bằng khi Myanmar nỗ lực dâng cao tấn công tìm bàn gỡ, trong khi Việt Nam chủ động tạo thế trận chắc chắn. Phút 27, trận đấu trở về vạch xuất phát từ bàn gỡ 2-2 của Myanmar sau pha lập công của May Zin Oo.

Đến phút 34, sau một nỗ lực đột phá cá nhân, A Dắt Rin Tô tung cú sút trực diện, thủ môn Sandi Aung đẩy bóng ra và chính cầu thủ này lao vào tung cú sút bồi, đưa bóng đi lọt qua 2 chân “người gác đền” của Myanmar, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội nhà. Phút 37, Bùi Thị Trang sút bồi cận thành nâng tỷ số lên 4-2 cho đội futsal nữ Việt Nam, sau pha phối hợp đá phạt để bóng bật chân thủ môn đối phương bật ra. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Sau 2 trận vòng bảng toàn thắng, đội tuyển nữ futsal Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng B. Với thành tích trên, thường trực BCH VFF đã quyết định thưởng “nóng” cho toàn đội số tiền 300 triệu đồng.

CAO TƯỜNG