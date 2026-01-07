Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam trở lại sân tập, chờ cuộc so tài cùng U23 Kyrgyzstan

Chiều 7-1 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp U23 Kyrgyzstan tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Các cầu thủ chủ yếu tập nhẹ, phục hồi sau trận ra quân trước đó 1 ngày. Ảnh: TED TRẦN
z7407922270394_414997fedc2f81369d0c5faa5c693f03.jpg
Sau chiến thắng thuyết phục ở trận ra quân, HLV trưởng Kim Sang-sik chủ động điều chỉnh giáo án tập luyện nhằm bảo đảm nền tảng thể lực và sự cân bằng cho toàn đội. Các cầu thủ được chia làm hai nhóm. Nhóm thi đấu trên 60 phút trong trận gặp U23 Jordan chủ yếu tập trung vào các bài hồi phục nhẹ, giúp cơ thể nhanh chóng tái tạo năng lượng. Nhóm còn lại tiếp tục duy trì cường độ vận động, kết hợp rèn luyện thể lực và bổ sung các nội dung chiến thuật theo yêu cầu của Ban huấn luyện.
0107-01_1767796281093_exported_27833.jpg
Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn thẳng thắn nhìn nhận về màn thể hiện của bản thân ở trận đấu vừa qua. “Thực sự ở trận hôm qua, tôi cảm thấy mình chưa thể hiện được hết khả năng, có thời điểm còn hơi chủ quan. Tôi sẽ cố gắng cải thiện và làm tốt hơn ở những trận đấu tới”, Thái Sơn chia sẻ.
z7407922274543_d9574b7179c3c2ee42fdf79ae06955a8.jpg
Nói về vai trò của tuyến giữa khi đối đầu với các đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội tại sân chơi châu lục, tiền vệ sinh năm 2003 cho biết Ban huấn luyện đã có những yêu cầu rất cụ thể. “HLV cùng các trợ lý nhắc nhở hàng tiền vệ phải chơi bóng nhanh, xử lý gọn và hướng lên phía trước nhiều hơn, bởi các đối thủ ở châu Á thường cao to, mạnh hơn. Nếu chậm nhịp sẽ rất khó kiểm soát thế trận”, Thái Sơn cho biết.
VIDEO_DOWNLOAD_1767790893581_1767798348837_exported_4500.jpg
So sánh sự khác biệt giữa các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á và đấu trường châu Á, Thái Sơn thừa nhận mức độ cạnh tranh là rất lớn. “So với SEA Games, các đối thủ tại VCK U23 châu Á mạnh hơn rất nhiều về thể hình, thể lực và tốc độ. Vì vậy, toàn đội phải cố gắng thi đấu với hơn 100% khả năng ở từng trận đấu”, cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa nhấn mạnh.
z7407922236216_90d7bb3360adb2466b1a7f8849e195ee.jpg
Vào lúc 21g ngày 9-1, đội U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 2 vòng loại bảng A, gặp U23 Kyrgyzstan.
