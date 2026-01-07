U23 Nhật Bản giành chiến thắng đậm trước U23 Syria

Vẫn như thông lệ, Nhật Bản cử đội hình đa phần là lứa U21 nhưng vẫn thể hiện được sức mạnh ở sân chơi trẻ khu vực khi họ giành chiến thắng cách biệt 5-0 trước U23 Syria ở trận ra quân vào tối 7-1.

U23 Nhật Bản quá mạnh so với U23 Syria. Ảnh: AFC

Với dàn cầu thủ đồng đều và trội hơn hẳn, U23 Nhật Bản đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Khi trận đấu trôi qua được 10 phút, U23 Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số từ tình huống dứt điểm của Ozeki sau đường chuyền từ Sato.

Dẫn bàn trước, U23 Nhật Bản thi đấu thong dong hơn, họ chủ yếu cầm bóng nhiều, kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Trong khi đó U23 Syria buộc đẩy cao đội hình nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự chắc chắc từ đội bóng đến từ Đông Á.

Thi đấu không quá vội vã, U23 Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng với 55% cùng 19 cú sút cầu môn, trong đó có 9 lần trúng đích trong suốt trận đấu. Bản lĩnh và khả năng tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn được U23 Nhật Bản thể hiện qua “cơn mưa” bàn thắng ở hiệp hai. Sato lập cú đúp vào các phút 66 và 75 trước khi Ishibashi và Michiaki lập công “Samurai xanh” vào cuối trận để ấn định chiến thắng 5-0.

Thắng lớn ở trận ra quân giúp U23 Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng B, bảng đấu còn có hai đội U23 Qatar và U23 UAE thi đấu vào lúc 23g30 cùng ngày. Theo mã số bốc thăm, đội nhất bảng B sẽ gặp đội nhì bảng A ở phòng tứ kết nên khả năng cuộc so tài giữa U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam ở vòng đấu loại trực tiếp là dễ xảy ra.

Ở trận còn lại diễn ra cùng giờ, U23 Hàn Quốc chia điểm U23 Iran với tỷ số 0-0 ở bảng C vốn được nhận định là “bảng tử thần” khi còn có đương kim Á quân U23 Uzbekistan và U23 Lebanon.

LÊ ANH