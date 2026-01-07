Tổ trọng tài người Iran điều hành trận U23 Việt Nam – U23 Kyrgyzstan

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách các tổ trọng tài điều hành lượt trận tiếp theo của VCK U23 châu Á 2026. Qua đó, trọng tài kỳ cựu Heidari Payam (Iran) sẽ bắt chính trận U23 Việt Nam – U23 Kyrgyzstan.

Trọng tài Heidari Payam

Hai trợ lý cho ông Heidari Payam cũng đến từ Iran là Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi. Trọng tài thứ tư là ông Zaid Thamer Mohammed (Iraq). Trọng tài VAR là Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapore), trợ lý trọng tài VAR là Luk Kin Sun (Hong Kong-Trung Quốc).

Theo thông tin thì trọng tài Heidari Payam thuộc nhóm trọng tài nhiều kinh nghiệm hiện nay. Ông được phong cấp FIFA năm 2015, thường xuyên được AFC giao nhiệm vụ ở các giải đấu lớn. Vị vua áo đen này bắt đầu theo nghiệp cầm còi từ năm 1999, có trận ra mắt giải VĐQG Iran vào ngày 19-8-2014. Trọng tài này được mệnh danh là “vua thẻ” khi mùa giải 2025-2026 ông đã 70 lần rút thẻ vàng và 3 thẻ đỏ.

U23 Việt Nam đã có màn khởi đầu thuận lợi ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026 khi thắng U23 Jordan 2-0 nhờ vào các pha lập công của Đình Bắc và Hiểu Minh, cả hai đã lọt vào top 3 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025 của cuộc bầu chọn giải thưởng Quả bóng Vàng 2025 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Trận U23 Việt Nam – U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ, ngày 9-1.

LÊ ANH