Vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2026: “Đầu xuôi, đuôi lọt”

Đó là dòng cảm nhận được đăng trên trang FIFA World Cup khi nói về chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở trận ra quân vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2026. Chỉ gói gọn trong 4 chữ nhưng thật sự ý nghĩa dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Chiến thắng trước U23 Jordan mang ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều so với trận thắng U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33. Đó là sự khẳng định đẳng cấp của thế hệ đang cố gắng vươn mình ra châu Á sau khi đã tạo vị thế số 1 Đông Nam Á trong năm 2025 với ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. U23 Việt Nam đã thể hiện thế trận lấn lướt, tự tin trước đối phương vốn có thể hình, thể lực trội hơn.

Đình Bắc và Văn Khang, 2 thủ lĩnh của U23 Việt Nam hiện nay (Ảnh: TED TRẦN)

Theo đánh giá trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các cầu thủ Việt Nam đã tuân thủ tốt kỷ luật, chiến thuật, ghi 2 bàn thắng, chạy đà tốt trong trận ra quân. AFC nhấn mạnh việc thầy trò HLV Kim Sang-sik “tận dụng tối đa các tình huống cố định để tạo ra hiệu quả rõ rệt” làm nên sự khác biệt. Hàng phòng ngự U23 Việt Nam cũng được AFC ghi nhận với việc “giữ cự ly chặt chẽ và phong tỏa hiệu quả các mũi nhọn tấn công của Jordan”, khiến đội bóng Tây Á dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

U23 Việt Nam sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận gặp U23 Kyrgyzstan vào tối 9-1. Trận đấu sẽ khó khăn vì đối thủ thua trận ra quân nên sẽ nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất. HLV Kim Sang-sik chia sẻ: Trận đấu tiếp theo của chúng tôi là gặp U23 Kyrgyzstan. Điều quan trọng nhất lúc này là giúp cầu thủ chuẩn bị tốt cho trận đấu đó. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ tiếp tục tính toán và chuẩn bị cho trận cuối gặp U23 Saudi Arabia.

QUỐC CƯỜNG