Trịnh Thu Vinh tiết lộ bí quyết phá kỷ lục SEA Games cá nhân 10m súng ngắn nữ

Trịnh Thu Vinh có bài bắn chung kết xuất sắc để vô địch SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay sau vòng loại và có kết quả vô địch đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, xạ thủ Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang đã bước vào chung kết cá nhân của bài bắn ở buổi trưa ngày 14-12.

Những loạt bắn đầu tiên giúp 2 xạ thủ của bắn súng Việt Nam giữ vững vị trí nhóm đầu. Sau đó, từng người thể hiện được phong độ và khả năng bắn trúng hồng tâm chính xác nhất và loại dần các đối thủ. Sau cùng qua 22 lượt bắn, bắn súng Việt Nam còn lại Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang trên bục thi đấu. Và trong 2 lượt bắn cuối, Trịnh Thu Vinh giữ ổn định phong độ đạt tổng điểm 242,7 điểm để xếp nhất đoạt HCV. Thành tích của cô chính thức được thông báo phá kỷ lục SEA Games.

Với Nguyễn Thùy Trang, kết quả 241,7 điểm tại chung kết nội dung giúp gương mặt trẻ của bắn súng thể thao Công an Nhân dân và đội tuyển bắn súng Việt Nam có tấm HCB. “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự SEA Games và cũng lần đầu tôi đã có tấm HCV đồng đội, HCB cá nhân. Tôi xin gởi thành tích này tới người thầy của mình cùng các lãnh đạo đã ủng hộ tôi được tập luyện thi đấu”, Nguyễn Thùy Trang bày tỏ.

Thu Vinh và Thùy Trang đã có các tấm huy chương quan trọng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh cho biết: “Trước khi vào bài bắn, tôi cũng có sự hồi hộp nhưng tôi được điều chỉnh để bình tĩnh thi đấu”.

Xạ thủ tiết lộ: “Trong tập luyện tôi luôn ghi lại những chi tiết vào cuốn sổ tay của mình. Và khi thi đấu, để không bị cuốn vào điểm số, tôi sẽ xem kỹ những ghi nhớ trong đó giúp mình đảm bảo tốt các kỹ thuật được thầy cô điều chỉnh. Vào chung kết bài bắn cá nhân thì tôi nghĩ tất cả xạ thủ đều xuất sắc. Cơ hội chiến thắng của mọi người là 50-50. Lần này tôi đạt được điểm số tốt và có kỷ lục SEA Games. Tôi cũng cho đây là một phần may mắn. Trước đây, tôi thường hay chưa đạt được kết quả cao nhất cuối cùng. Với SEA Games 33-2025 này, dường như mọi thứ tới với tôi đúng thời điểm”.

Cuốn sổ kỹ thuật của Trịnh Thu Vinh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lần thứ 2 tham dự SEA Games, Trịnh Thu Vinh đã có kết quả xuất sắc cho mình ở bài bắn 10m súng ngắn hơi khi phá kỷ lục cá nhân và đồng đội. Cô giành 2 HCV tại nội dung này.

“Tôi xin gởi tấm HCV này tới người hâm mộ, người thân cùng các lãnh đạo đã động viên tinh thần cho tôi thời gian qua”, xạ thủ chia sẻ khi lên ngôi vô địch.

MINH CHIẾN