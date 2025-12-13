SEA Games 33

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 13-12: Karate Việt Nam lập hat-trick HCV

Ngày thi đấu 13-12 tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam ghi dấu ấn bằng loạt HCV ở các môn võ thuật, điền kinh. Đáng chú ý, đội tuyển karate Việt Nam lập hat-trick HCV ở nội dung kumite (đối kháng).

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh (thứ 3 từ phải sang) cùng các võ sĩ karate Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Karate là một trong những môn nhận được sự kỳ vọng trong ngày khi góp mặt ở 4 trận chung kết nội dung kumite (đối kháng). Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm đã mở màn với chiến thắng trước võ sĩ chủ nhà Thái Lan Maneevan với tỷ số 11-2 ở hạng cân 61kg nữ. Tiếp đó, Nguyễn Thanh Trường (hạng 84kg nam) giành chiến thắng chung cuộc 4-1 trước đối thủ người Indonesia. Đinh Thị Hương hoàn tất cú hat-trick HCV cho đội tuyển karate Việt Nam trong ngày sau chiến thắng trước tuyển thủ Indonesia tại chung kết hạng 68kg nữ với tỷ số 8-5.

Đội tuyển taekwondo Việt Nam giành thêm 1 HCV từ nội dung đối kháng, do công của Trần Thị Ánh Tuyết hạng cân 57kg nữ.

Ở bộ môn điền kinh, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh cũng có màn chào sân SEA Games 33 thành công bằng tấm HCV cự ly 5.000m. Làm chủ cuộc đua ngay từ đầu, Nguyễn Thị Oanh chứng tỏ đẳng cấp, băng băng về đích với tấm HCV cùng thành tích 16 phút 27 giây 14. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 5.000m nữ ở các kỳ SEA Games. Đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp gồm Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Tạ Ngọc Tưởng đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ với tấm HCV cùng thông số 3 phút 15 giây 07.

