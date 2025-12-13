Các xạ thủ trẻ TPHCM gây ấn tượng

Trận chung kết diễn ra với thể thức tính điểm theo từng loạt đạn, đội nào giành điểm số 16 sớm nhất sẽ có chiến thắng chung cuộc.

Hai VĐV Mộng Tuyền và Tâm Quang giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đôi xạ thủ đến từ TPHCM Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã có phần trình diễn hết sức ấn tượng để đánh bại các tuyển thủ của nước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp, giúp mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

Trận chung kết diễn ra với thể thức tính điểm theo từng loạt đạn, đội nào giành điểm số 16 sớm nhất sẽ có chiến thắng chung cuộc.

Hai đội bắt đầu lượt bắn đầu tiên với những điểm số chính xác, rồi liên tục bám đuổi và thay nhau dẫn trước. Khi tỷ số đang hòa 14-14, bộ đôi tuyển thủ Việt Nam giữ vững tâm lý hơn để thực hiện lượt bắn trúng hồng tâm và giành điểm số thứ 16, chính thức mang về tấm HCV danh giá.

Ở bộ môn đòi hỏi kinh nghiệm, sự kiên nhẫn, tập trung và bản lĩnh thép, vận động viên (VĐV) được ví von là “gừng càng già càng cay” như bắn súng thì 2 gương mặt chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi như Mộng Tuyền và Tâm Quang lại càng khiến nhiều người kinh ngạc.

Để rồi khi bước lên bục cao nhất ở đấu trường khu vực, họ bộc bạch về vô vàn thử thách cần phải vượt qua: từ áp lực tâm lý, sự cạnh tranh khốc liệt cho đến những giới hạn của bản thân.

Hai VĐV Mộng Tuyền và Tâm Quang giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Áp lực còn nhân lên gấp bội khi đây là lần đầu tiên 2 VĐV kết hợp trong một giải đấu quốc tế. Họ phải cùng nhau tạo nên sự đồng bộ hoàn hảo, có thể là một cái nhìn, một sự điều chỉnh tư thế cực nhỏ hay đơn giản là sự cổ vũ trao cho nhau qua ánh mắt.

Bởi thế tấm HCV không còn là một chiến thắng đơn thuần mà là biểu tượng của ý chí, sự đồng lòng và khát vọng vươn lên của các VĐV trẻ.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)