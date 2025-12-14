Võ sĩ karate Việt Nam hoàn thành SEA Games 33 với tấm HCV thứ 6

Đội tuyển karate Việt Nam đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thành tích khi đạt thêm tấm HCV thứ 6 tại ngày tranh tài cuối cùng 14-12.

Đội kumite nữ của tuyển karate Việt Nam đã lên ngôi vô địch SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày thi đấu 14-12 là ngày tranh tài cuối cùng môn karate. Đội tuyển karate Việt Nam đã lọt vào chung kết nội dung kumite đồng đội nữ sau khi có chiến thắng 2-0 trước đội Lào ở bán kết.

Tại trận chung kết, đối thủ của karate nữ Việt Nam là đội chủ nhà Thái Lan. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, các võ sĩ Thái Lan đã chơi với tinh thần cao nhất. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam thể hiện được bản lĩnh chuyên môn giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ qua đó giành tấm HCV kumite (đối kháng) đồng đội nữ.

Các võ sĩ được chúc mừng sau chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội hình tham dự nội dung của đội tuyển karate Việt Nam gồm các võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly và Nguyễn Thị Thu. Đây là kết quả khích lệ cho đội karate Việt Nam. Chúng ta giữ vững vị trí số 1 nội dung kumite đồng đội nữ liên tiếp tại SEA Games 31, 32 và 33.

Tấm HCV của các võ sĩ kumite trong nội dung đồng đội nữ đã là HCV thứ 6 của đội tuyển karate Việt Nam. Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, chỉ tiêu được ban huấn luyện đề ra là phấn đấu giành từ 3 tới 4 HCV. Với thành tích 6 HCV, võ sĩ karate Việt Nam đã hoàn thành vượt chỉ tiêu chuyên môn. Đây là một trong những đội tuyển võ thuật đã vượt chỉ tiêu giành thành tích tại Đại hội lần này.

Hoàng Thị Mỹ Tâm (xanh) thi đấu xuất sắc ở trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các kết quả HCV của đội tuyển karate Việt Nam giành được tại SEA Games 33-2025 thuộc về võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm (61kg nữ), Khuất Hải Nam (67kg nam), Đinh Thị Hương (68kg nữ), Nguyễn Thanh Trường (84kg nam), đồng đội kata nữ và đồng đội kumite nữ. Sau khi hoàn thành thi đấu, đội tuyển karate Việt Nam sẽ về nước vào ngày 15-12.

MINH CHIẾN