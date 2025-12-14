Philippines lần đầu vào chung kết bóng đá nữ SEA Games

Loại đội chủ nhà Thái Lan trên loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 1-1 ở giờ đấu chính, Philippines gặp lại đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Thái Lan là đội vượt lên dẫn trước. Ảnh: Changsuek

Cuộc so tài giữa hai đội tuyển Thái Lan và Philippines khá cân sức, làm mãn nhãn người xem về chất lượng trận đấu và những cống hiến của cầu thủ đôi bên.

Đội chủ nhà với dàn cầu thủ đang đạt phong độ tốt cùng sự cổ vũ của khán giả trên các khán đài đã nhập cuộc với lối chơi tấn công phủ đầu. Ở bên kia sân, Philippines với đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch có thể hình và thể lực tốt đã đáp trả bằng những pha tấn công tốc độ. Khán giả trên sân cũng nhiều phen mừng hụt khi xà ngang trở thành bạn đồng hành của đôi bên.

Sau hiệp đầu bất phân thắng bại, phút 53, Thái Lan đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Jiraporn Mongkoldee đã tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Philippines để ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Philippines bắt kịp vào cuội trận và thắng chung cuộc ở loạt sút luân lưu 11. Ảnh: Changseuk.

Philippines nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ và đến phút 86 họ kịp có bàn thắng khi hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng 16m50, trọng tài cho Philippines hưởng quả phạt 11m và Jael Marie không bỏ qua cơ hội gỡ hòa 1-1.

Bất phân thắng bại sau hai hiệp chính lẫn 30 phút của hiệp phụ, hai đội bước vào loạt sút luân lưu 11m và Philippines đã giành chiến thắng 4-2 ở loạt sút cân não này.

Philippines lần đầu vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games và sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết vào ngày 17-12.

CAO TƯỜNG