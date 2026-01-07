VFF làm việc với lãnh đạo các đội U19 liên quan đến việc thi đấu thiếu tích cực

Bên cạnh việc mạnh tay xử lý các cầu thủ có hành vi thi đấu không đúng khả năng ở vòng loại giải U19 quốc gia 2025-2026, VFF tiếp tục làm việc với lãnh đạo của các đội có cầu thủ bị kỷ luật. Đây mới là điểm quan trọng khi các đội vừa hoàn thiện công tác đào tạo thì cũng không thể bỏ lơi vấn đề giáo dục các cầu thủ.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú (bài phải) chủ trì buổi làm việc.

Buổi làm việc diễn ra vào sáng 5-1 tại trụ sở VFF do ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Phòng, chống tiêu cực trong bóng đá của VFF chủ trì. Tham dự có Thượng tá Đỗ Văn Thịnh – Cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, Phó Trưởng Ban; ông Cao Ngọc Cẩm – Chánh Văn phòng VFF, Ủy viên Thường trực Ban, cùng đại diện các phòng chức năng của VFF. Đại diện bốn đội bóng U19 tham dự buổi làm việc gồm: U19 Bê tông 26, U19 Luxury Hạ Long, U19 Hoài Đức và U19 Đào Hà.

Tại buổi làm việc, ban Phòng, chống tiêu cực khẳng định các quyết định kỷ luật đối với cầu thủ của bốn đội bóng nêu trên đã được ban Kỷ luật VFF ban hành đúng quy định, bảo đảm tính nghiêm khắc, kịp thời. Các hành vi thi đấu thiếu tích cực đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chuyên môn của Giải Bóng đá U19 vô địch quốc gia 2025-2026, tác động tiêu cực đến hình ảnh của bóng đá trẻ Việt Nam cũng như uy tín của các câu lạc bộ tham dự giải.

Ban yêu cầu các câu lạc bộ nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, vi phạm trong công tác tổ chức, quản lý cầu thủ; làm rõ nguyên nhân, động cơ dẫn đến hành vi thi đấu thiếu tích cực, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác theo dõi, xác minh và xử lý theo quy định.

Vòng loại U19 quốc gia 2025-2026 với dấu ấn buồn khi gần 20 cầu thủ từ 4 đội bị kỷ luật vì thi đấu không đúng khả năng.

Tại cuộc họp, ban Phòng, chống tiêu cực cũng đề nghị ban Tổ chức Giải tăng cường công tác kiểm soát, thẩm định điều kiện tham dự giải của các đội bóng. Bên cạnh đó, Ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban Tổ chức Giải, ban Kỷ luật VFF, Phòng 4 – Cục Cảnh sát hình sự và các cơ quan chức năng để rà soát, phân tích, đánh giá các trận đấu có dấu hiệu bất thường. Trường hợp phát hiện vi phạm, sẽ áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo Quy chế kỷ luật của VFF và các quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các đội bóng có biểu hiện hoặc tái diễn tình trạng thi đấu thiếu tích cực, ban Phòng, chống tiêu cực đề nghị xem xét áp dụng hình thức xử lý tăng nặng, bao gồm việc loại khỏi giải và không cho tham dự các mùa giải tiếp theo.

ĐOÀN NHẬT