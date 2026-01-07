Bóng đá trong nước

Hai đại diện của TPHCM cùng vào Vòng chung kết U19 quốc gia 2025-2026

Giành chiến thắng 4-1 trước U19 Khánh Hòa ở lượt cuối vào ngày 6-1, U19 TPHCM tiếp bước đội bóng cùng Thành phố là U19 Công an TPHCM ghi tên ở Vòng chung kết.

U19 Công an TPHCM (áo đỏ) đã sớm giành vé vào VCK trước lượt trận cuối.
Vòng loại giải U19 quốc gia 2025-2026 đã khép lại sau lượt trận cuối tại 5 bảng vào chiều 6-1. Loạt trận tiếp tục ghi nhận cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đội cùng còn hy vọng tranh vé đi tiếp ở bảng C và D.

Ở bảng D, hai đội TPHCM và Đà Nẵng cùng giành trọn 3 điểm để tự quyết suất vào tứ kết. TPHCM thắng Khánh Hòa 4-1, trong khi Đà Nẵng thắng Quảng Ngãi 1-0 để cùng đạt 17 điểm chung cuộc. Với kết quả trên, Đắk Lắk rơi xuống vị trí thứ 3, nhưng vẫn kịp giành vé đi tiếp dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt. Trong khi đó cuộc so tài giữa Hà Tĩnh và HA.GL ở bảng C khép lại với tỷ số hòa 0-0. Kết quả làm hài lòng đôi bên khi cùng giành vé đi tiếp.

Sau khi nhận án kỷ luật từ VFF, các đội Hoài Đức, Đào Hà hay Luxury đều bị suy yếu về lực lượng khi tiếp tục thua với những tỷ số cách biệt ở lượt trận cuối. Hoài Đức để thua Ninh Bình với tỷ số 2-6 trong trận đấu chỉ còn ý nghĩa thủ tục khi Ninh Bình không còn hy vọng tranh top đầu bảng A. Trong khi đó Đào Hà cũng để thua đến 0-9 trước đội đầu bảng Viettel. Đáng chú ý là CAHN để thua 0-1 trước PVF và cũng đánh mất vé đi tiếp.

Trận đấu mang tính thủ tục khác ở bảng B nhưng có kết quả cách biệt là chiến thắng 7-1 của Hà Nội trước Luxury Hạ Long. Kết thúc vòng loại đã xác định 12 đội xuất sắc tham dự vòng chung kết, gồm: Thể Công Viettel I, PVF, PVF CAND (chủ nhà), Hà Nội, SLNA, Hà Tĩnh, LPBank HAGL, TPHCM , SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, Công an TPHCM và Đồng Tháp.

CAO TƯỜNG

